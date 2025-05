Droom komt uit voor olympisch kampioene in Thialf: 'Ik ben zó kapot gegaan'

Het was een komen en gaan van topsporters afgelopen weekeinde in Thialf. Daar was het ijs vervangen voor een Hyrox-wedstrijd. Onder anderen schaatser Erben Wennemars en de olympische hockeykampioenen Naomi van As en Kim Lammers deden mee. Voor laatstgenoemde kwam een droom uit.

Ze doet haar verhaal in haar wekelijkse column voor het Noordhollands Dagblad die als kop heeft: 'De olympische droom die sneuvelt in Thialf'. Het was de eerste keer in de magische schaatstempel voor Lammers, die in 2012 olympisch kampioene werd met de Nederlandse hockeyploeg. 'Toch wel een beetje een droom die uitkwam', schrijft Lammers.

Oud-topschaatser Erben Wennemars ziet af bij zware test in Thialf: 'Ze waren super streng' Erben Wennemars heeft vrijdagavond meegedaan aan een Hyrox op bekend terrein, namelijk in Thialf. De oud-schaatser maakte gebruik van zijn topsportervaring, maar stond wel onder streng toezicht van de jury.

Afzien, afzien, afzien

Lammers ging mee als - zoals ze het zelf noemt - 'partner in crime' van Van As. Hyrox kan immers ook in koppels. 'Het was heerlijk om weer een concreet doel te hebben en samen te trainen', erkent de 44-jarige. 'Wij gingen er serieus in. We maakten een strijdplan, bespraken elkaars sterke en zwakke punten. De nacht voor de wedstrijd droomde ik, net als vroeger voor belangrijke finales dat ik al in ronde één de mist in ging.'

Lammers had last van wedstrijdspanning. Er schoten allerlei dingen door haar hoofd. Maar uiteindelijk verscheen ze gewoon aan de start. Al snel was volgens haar de lol er vanaf. 'Ik kon niet meer genieten van de Sven Kramer- en Ireen Wüst-bocht. Sterker nog, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zó kapot ben gegaan', blikt ze terug.

Toch haalde ze haar streeftijd met gemak. 'Doel dik gehaald. Trots. Moe. Opgelucht', omschrijft Lammers het gevoel. 'En die olympische droom? Die heb ik bij de uitgang van Thialf achtergelaten.'

Van As ziet ook af

Lammers' teamgenote had het wat minder zwaar, zo bleek. "Het ging goed", zo zei Van As tegen Sportnieuws.nl. "Ik dacht echt dat ik het heel zwaar zou krijgen en dat mijn benen niet meer zouden willen. Maar dat was niet zo. Ik ben niet heel erg naar de klote en daar ben ik blij mee."