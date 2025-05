Oud-topschaatser Erben Wennemars ziet af bij zware test in Thialf: 'Ze waren super streng'

Erben Wennemars heeft vrijdagavond meegedaan aan een Hyrox op bekend terrein, namelijk in Thialf. De oud-schaatser maakte gebruik van zijn topsportervaring, maar stond wel onder streng toezicht van de jury.

Dat vertelt hij na afloop aan Sportnieuws.nl. Op de vraag hoe hij zich voelt, heeft Wennemars een duidelijk antwoord: "Vermoeid. Ze waren super streng en ik vond het heel zwaar."

Hyrox wordt op de site van Thialf zo omschreven: een wereldwijde fitnessrace voor iedereen. Deelnemers van over de hele wereld strijden in exact hetzelfde format. Het is een combinatie van fitness en hardlopen: je rent één kilometer en doet vervolgens een zware fitnessoefening. En dat acht keer achter elkaar.

Ex-tophockeyster verbaast zichzelf in andere sport: 'Ik ben niet heel erg naar de klote' Een van de prominente deelnemers aan HYROX Thialf Heerenveen was Naomi van As. De voormalig tophockeyster begon met frisse tegenzin aan de beproeving, want ze verwachtte dat het heel zwaar zou worden. Maar het viel de olympisch kampioene mee.

"Ik ging heel hard weg, maar ik heb weer een rondje te weinig gelopen", vervolgt de oud-olympiër die twee bronzen medailles op won de Winterspelen en zes keer goud pakte op de WK afstanden. "Ik heb een penalty van vijf minuten gekregen. Dat is wel jammer, dan moet je jezelf herpakken. Maar wel mooi."

Schaatsen

Wennemars kon ook nog gebruik maken van zijn schaatscarrière. Hij had een speciale tactiek tijdens het uitvoeren van de lunges. "Je moet je benen een beetje losschudden voor je ze neerzet, anders zijn ze helemaal verzuurd. Ik ga er wel heel snel mee. Het is mijn sterkste onderdeel denk ik, omdat het dicht bij schaatsen in de buurt komt."

"Het zijn echt ouderwetse schaatstrainingen", vervolgt hij. "Schaatsers zijn hier voor gemaakt." Dat blijkt ook wel uit de eerdere prestaties van Wennemars op Hyrox. De 49-jarige plaatste zich onlangs namelijk voor het WK Hyrox dat komende zomer gehouden wordt in Chicago.

Schaatslegende Erben Wennemars laat zich sportief weer flink gelden tijdens speciale race Dat Erben Wennemars sportief is, laat de 49-jarige ex-topschaatser wekelijks zien. De meervoudig wereld- en olympisch kampioen zit absoluut niet in een zwart gat. Zondag 4 mei liet hij zich weer van zijn beste kant zien en liep hij bijzonder hard voor een goed doel.

Naomi van As

Hij was niet de enige oud-topsporter die in actie kwam in Thialf. Voormalig tophockeyster Naomi van As deed ook mee. "Het ging goed", zo zei ze na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Ik dacht echt dat ik het heel zwaar zou krijgen en dat mijn benen niet meer zouden willen. Maar dat was niet zo. Ik ben niet heel erg naar de klote en daar ben ik blij mee."