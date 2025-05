Ex-tophockeyster verbaast zichzelf in andere sport: 'Ik ben niet heel erg naar de klote'

Een van de prominente deelnemers aan HYROX Thialf Heerenveen was Naomi van As. De voormalig tophockeyster begon met frisse tegenzin aan de beproeving, want ze verwachtte dat het heel zwaar zou worden. Maar het viel de olympisch kampioene mee.

"Het ging goed", zo zegt Van As tegen Sportnieuws.nl. "Ik dacht echt dat ik het heel zwaar zou krijgen en dat mijn benen niet meer zouden willen. Maar dat was niet zo. Ik ben niet heel erg naar de klote en daar ben ik blij mee."

Happening

Gezien haar topsportverleden is het geen verrassing dat Van As, de partner van schaatslegende Sven Kramer, zich tiptop heeft voorbereid op het evenement. Meerdere keren per week trainde ze, ook was er een tactisch plan, met name wat betreft de snelheid waarmee de stukjes rennen tussen de fitnessdiciplines in zouden worden afgelegd.

Ze vond het "heel leuk" om mee te doen, want "het is een hele happening. Ik kreeg vooraf het gevoel alsof ik een hele belangrijke wedstrijd had. Die spanning kwam terug. Heel leuk evenement."

Ellen Hoog

Van As was vroeger collega van en tegenwoordig bevriend met Ellen Hoog. "We hebben wanneer het kon samen getraind", zegt ze over haar maatje, waarmee ze ook voor Sportnieuws.nl de podcast EN door met Ellen & Naomi maakt.

"Daarnaast haden we gewoon een druk leven. We hebben zo lang samen gespeeld, we weten wat we aan elkaar hebben. We kunnen elkaar oppeppen of gewoon naar elkaar schreeuwen. Wel lekker dat het erop zit."

Bier

En hoe gaat Van As vieren dat ze het loodzware parcours heeft overleefd? "Derde helft, here we come!", gilt ze enthousiast. "Bitterballen en bier", grapt ze. "Nee, een beetje herstellen en dan gaan we lekker het weekend. Genieten van het weer. Maandag weer de podcast opnemen, dan kan ik gelukkig zitten achter een bureau."

Myron Koops

Ook present in Heerenveen was Myron Koops, de vriendin van vlogger Enzo Knol. Ze rondde de wedstrijd af in 1 uur en 8 minuten. "Ik was gedreven om onder de 1.10 te gaan", zegt ze. Vorig jaar werd ze nog moeder. "Ik heb iets meer gekozen voor het hardlopen, dat kon harder, daarom heb ik de afgelopen weken veel hardgelopen. De burpees vond ik de vorige keer het allerergste. Ook die heb ik goed getraind en het ging best goed. Nu ga ik andere mensen aanmoedigen, veel water drinken en goed rekken."

Maar wat is Hyrox?

HYROX wordt op de site van Thialf zo omschreven: een wereldwijde fitnessrace voor iedereen. Deelnemers van over de hele wereld strijden in exact hetzelfde format. De race begint met een run van 1 km, gevolgd door 1 functionele beweging, die 8 keer wordt herhaald, die plaatsvindt in grote locaties, waardoor een unieke stadionachtige sfeer ontstaat voor alle deelnemers.