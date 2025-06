Eenzame weken voor Alexander Zverev: beroemde vriendin liet toptennisser in de steek op Roland Garros

Alexander Zverev hoopte woensdag voor de vijfde keer op rij de halve finales op Roland Garros te halen, maar hij verloor echter van Novak Djokovic in de kwartfinales. Zverev miste daarbij ook nog eens een grote steun van hem, want zijn oudere vriendin liet hem uitgerekend in de stad van de liefde in de steek.

De 28-jarige Zverev haalde eerder dit jaar de finale op de Australian Open en werd daar elke wedstrijd uitbundig toegejuicht door zijn vriendin Sophia Thomalla. De 35-jarige Duitse actrice, model en presentatrice was in Parijs echter nergens te bekennen. Ook tegen Djokovic moest Zverev het zonder haar steun doen.

Opnames in Thailand

Thomalla zit namelijk al enkele weken op het Thaise eiland Koh Samui voor haar werk. Daar wordt een nieuw seizoen van het datingprogramma Are you the one? opgenomen. In de show worden twintig vrijgezellen door een algoritme verdeeld in tien koppels. De deelnemers moeten er vervolgens via dates zien te achterhalen welke mensen aan elkaar gematcht zijn. Het programma is toe aan het zesde seizoen en Thomalla is sinds de tweede reeks de presentatrice.

Die verplichtingen zorgden ervoor dat zij niet in Parijs kon zijn om haar vriend aan te moedigen. Het Duitse medium BILD meldde namelijk dat ze pas op 10 juni terugvliegt naar Europa. Zelfs als Zverev de eindstrijd had gehaald in Parijs had hij het dus zonder haar steun moeten doen.

Nederlaag tegen Djokovic

Voor Zverev waren het dus eenzame weken in Parijs en misschien was dat juist wel het probleem tegen Djokovic in de kwartfinales. Hij won nog wel de eerste set, maar verloor de volgende drie van de Servische tennisgrootheid en moet dus nog langer wachten op zijn eerste grandslamtitel. Het is nog onduidelijk of Thomalla hem volgende maand op Wimbledon wel weer komt steunen, maar wie weet is dat wel het grote geheim naar succes voor Zverev.

