Einde aan tijdperk voor veelbesproken Tom Egbers: presentator gaat na tientallen jaren stoppen bij NOS

Tom Egbers gaat binnenkort afscheid nemen van de NOS. De presentator werkte een hele lange tijd voor de omroep, maar lag de laatste jaren onder vuur door een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel Egbers inmiddels 67 jaar is, betekent het nog niet dat hij met pensioen gaat.

Het AD meldt maandag dat Egbers na ruim veertig jaar afscheid gaat nemen van de publieke omroep. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen, maar wel laat hij in een reactie aan de krant weten dat hij niet stopt met werken. "Ik ga door tot de zomer en dan ligt de wereld voor mij open", vertelt Egbers over zijn toekomst.

Aantijgingen grensoverschrijdend gedrag

De presentator was jarenlang het gezicht van de Studio Sport-uitzendingen waarin de samenvattingen van de Eredivisie werden uitgezonden en presenteerde ook een tijdlang het voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Daar kwam echter twee jaar geleden een einde aan toen de Volkskrant onthulde dat verschillende werknemers van NOS Sport zich jarenlang schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag en ook de naam van Egbers werd daarbij genoemd.

Hij zou namelijk een veel jongere vrouwelijke collega, waarmee hij eerder een affaire had gehad, hebben geïntimideerd en gepest. Egbers gaf toe dat hij een affaire met haar had gehad, maar ontkende de andere aantijgingen. De twee werkten na de affaire nog enige tijd samen.

Kort geding tegen NOS

De presentator legde zich echter niet neer bij het feit dat hij niet meer op tv kwam en spande een jaar na de onthullingen een kort geding aan tegen zijn werkgever. Hij wilde namelijk dolgraag weer aan het werk en hoopte zelfs weer te kunnen presenteren tijdens het EK voetbal in Duitsland. Egbers en de NOS troffen uiteindelijk een schikking waarin werd afgesproken dat hij wel weer terug mocht keren op de buis, maar dan niet tijdens het EK.

Laatste kunstje

Egbers gaat als laatste kunstje een vierdelige documentaireserie voor de omroep maken. Die gaat over sport in Europa en is voetbalgerelateerd, maar meer wil hij er niet over zeggen. De serie zal in juni op televisie worden uitgezonden.