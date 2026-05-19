De organisatie van de Giro d'Italia heeft een opmerkelijke waarschuwing ingediend richting alle renners die nog in koers zijn. Na de negende etappe op zondag stond er in het juryrapport te lezen dat plassen in bidons en die vervolgens weggooien, vanaf nu expliciet verboden is.

Blijkbaar moesten de wielrenners die strijden om etappe- en klassementszeges in de Ronde van Italië eraan herinnerd worden, want de organisatie kwam dus met een officieel verzoek. "Om het imago van het wielrennen en de Giro d’Italia te respecteren, informeren we alle renners dat urineren in een bidon en deze vervolgens weggooien strikt verboden is”, stond er te lezen in het juryrapport.

Daarin worden na elke etappe updates gegeven over uitgedeelde boetes en andere zaken die de renners en hun teams aangaan. Zo kregen Chris Juul-Jensen, David de la Cruz (ruim 500 euro) en Lennart van Eetvelt (ruim 200 euro) hoge boetes voor het niet voldoen aan de regels tijdens de Giro. De ene renner gooide afval weg waar dat niet mocht en bijvoorbeeld Van Eetvelt werd gestraft voor het 'publiekelijk urineren'.

Plaspauzes

In het peloton is het gebruikelijk dat renners plaspauzes nemen als de koers door rustig gebied rijdt. Tientallen behoeftigen sturen dan hun fiets langs de kant en urineren dan tegen vangrails of bosjes, half zittend op hun zadel. Dat wordt geacht te doen op plekken waar nauwelijks tot geen publiek is en meestal wordt er door het hele peloton rekening mee gehouden.

Maar soms plassen renners schijnbaar in lege bidons waar ze eerst nog water of andere vloeistoffen uit gedronken hebben. Publiek langs de kant van de weg aast op de hebbedingetjes en stuift op alle weggegooide bidons af. Als daar dan plas in blijkt te zitten, kan dat tot voorstelbaar vervelende situaties leiden. Vandaar dat de organisatie achter de Giro dat verboden heeft.

Regels

Er is geen specifieke regel die stelt dat plassen in een bidon verboden is en ook niet dat het weggooien ervan expliciet niet mag. Wel is wielerunie UCI huiverig voor het bezoedelen van het imago van de sport en heeft het in het regelboek een soort algehele term toegevoegd, waar veel extra maatregelen onder te scharen zijn. 'Ongepast of onfatsoenlijk gedrag (in het bijzonder ontkleden of urineren in het openbaar bij de start, finish of tijdens de wedstrijd) vertonen en schade aan het imago van de sport brengen' heet dat dan.

