Veelbesproken Tom Egbers (67) meldt heuglijk nieuws: 'Het zijn spannende dagen'

De veelbesproken presentator, journalist en schrijver Tom Egbers wordt voor de eerste keer grootouder. Zijn dochter Amy is zwanger. Dat meldde Egbers maandagochtend op nationale televisie.

De markante sportpresentator was te gast bij Goedemorgen Nederland. "Mijn dochter is zwanger", onthulde hij. "Het zijn spannende dagen", voegde Egbers er aan toe. Wanneer hij en zijn vrouw Janke Dekker voor het eerst opa en oma worden, vertelde hij er niet bij.

Tom Egbers maakt 'geen slimme comeback' en scoort zwakke kijkcijfers: 'Hoe bedenk je dat?' Tom Egbers was lange tijd niet te zien op televisie. Hij zat op het strafbankje nadat bekend werd dat er een verziekte werksfeer heerste op het kantoor van NOS Sport. Egbers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De 32-jarige Amy is net als haar moeder actrice. Vorig jaar was ze een van de hoofdrolspeelsters in de musical Masterclass.

Grensoverschrijdend gedrag

Haar vader groeide de afgelopen decennia uit tot hét gezicht van NOS Studio Sport. Op zondagen presenteerde Egbers steevast 'met het bord op tafel' om 19.00 uur de samenvattingen van de Eredivisie. Ook was hij de presentator van de voetbaltalkshow op die zender en was hij te zien bij WK's en EK's.

'Tom Egbers moet eerherstel krijgen, hij heeft hartproblemen gehad en zit helemaal in de put' Tom Egbers hoort maandag of hij weer aan het werk mag bij de NOS. De presentator spande een kort geding tegen de omroep aan, omdat hij al een jaar op non-actief staat en weer aan het werk wil. Maandag is de uitspraak en collega-presentator Jack van Gelder hoopt op eerherstel.

Maar dat alles veranderde toen De Volkskrant een artikel publiceerde over de verziekte werksfeer die hing op de sportredactie van de NOS. Egbers zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, waardoor hij van de buis verdween. De presentator zou ook een tijdlang een affaire hebben gehad met een collega.

Steun van eigen vrouw

Janke Dekker, de vrouw van Egbers, steunde aldoor haar partner. "Er ligt geen aangifte of klacht tegen hem, enkel de beschuldigingen van anonieme bronnen. Ook als we bewijzen dat de beschuldigingen niet kloppen, komt het nooit meer goed. De beschuldigingen blijven altijd in de lucht hangen", zei ze in augustus vorig jaar, waarbij ze een theatershow over de situatie aankondigde.

Vrouw Tom Egbers maakt theatershow over afgelopen jaar: 'We kregen doodsbedreigingen' Janke Dekker en haar man Tom Egbers kenden in 2023 een rotjaar waarin ze beiden werden gecanceld. Dat gaf Dekker de inspiratie om een theatershow te maken over het hele gebeuren, waarin ze ook met de dood werden bedreigd: Ik volg gewoon mijn hart.

Terug op de buis

Sinds afgelopen najaar is Egbers weer terug op televisie. Hij spande in maart 2024 een kort geding aan tegen zijn werkgever omdat hij weer aan het werk wilde. Egbers en de NOS troffen een schikking. De presentator gaat zich toeleggen op documentaires en podcasts.

Zo maakte hij drie afleveringen voor Toms Sportverhalen, waarin hij in Engeland zocht naar ultieme clubliefde. "Ik vind dat soort voetbal (lagere regionen, red.), dat staat zo ontzettend dicht bij de mensen. Dát zijn de mensen", sprak Egbers onlangs in de podcast De Eerste De Beste.

We belden Tom Egbers in de VrijMiBo over zijn nieuwste serie voor de NPO en de ware liefde voor voetbal. Bijvoorbeeld bij @FCUnitedMcr.



Spotify: https://t.co/66KIRxPxYU

YouTube: https://t.co/y4AqPlml6h



📹 @pi_alfa pic.twitter.com/kPE0qJF2R1 — De Eerste De Beste (@EersteBeste) March 14, 2025

"De Premier League en Champions League zijn losgezongen van de realiteit van de gewone mensen zoals jij en ik. Op dat bescheiden niveau vind je echte mensen, dat vind ik echt geweldig." Toch werden de afleveringen niet al te best bekeken, met slechts 254.000 kijkers op de eerste dag.