De mannen van Vandaag Inside zitten de komende tijd op Curaçao. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp maken het programma op het eiland. Daarmee is de koek nog niet op, want Derksen en Genee bliezen een geliefd onderdeel nieuw leven in. Dat zorgde meteen voor een spraakmakende anekdote.

De Snor en de presentator deden niet alleen de reguliere uitzending, maar maakten ook het programma Doordekken. De rubriek was in het verleden enorm populair, maar stopte in 2019. Op Curaçao maakte Doordekken een comeback. Daar ging het onder meer over de reis naar de andere kant van de wereld en werden wat mensen die per ongeluk in beeld liepen op de hak genomen.

Dat was nog niet alles, want op een gegeven moment kwam ook de vrouw van Derksen ter sprake. Genee wil namelijk weten of hij de vrouw van mag uitnodigen in de volgende serie. Het antwoord van Derksen is luid en duidelijk. "Mijn vrouw doet dat niet." En daar heeft ze volgens hem ook een glasheldere verklaring voor. "Mijn vrouw is niet zo van publiciteit."

Dat is een understatement, want Derksens levenspartner komt nauwelijks in de media. Er is dan ook niet al te veel over Isabelle Pikaar bekend. Vorig jaar stond ze ongewild in het middelpunt van de belangstelling toen haar man ontbrak bij Vandaag Inside. In april 2025 liet hij vanwege 'privéomstandigheden' verstek gaan. Later bleek het om zorgen over zijn vrouw te gaan, die haar heup had gebroken. Even was er de vrees dat de situatie nog ernstiger was omdat er mogelijk een tumor in haar lichaam zat, maar dat bleek na een ziekenhuisbezoek niet zo te zijn.

Al bijna dertig jaar samen

Derksen en Pikaar zijn al sinds 1997 samen. Het is de derde vrouw met wie De Snor in het huwelijksbootje stapte. Eerder was hij samen met zijn eerste vrouw Linda, die in 1992 om het leven kwam na een val van de trap. Kort daarna was Derksen ook kortstondig getrouwd met Agnes, maar dat huwelijk sneuvelde al na een jaar.

De mannen van Vandaag Inside zitten de komende tijd op Curaçao om meerdere uitzendingen op te nemen. Afgelopen maandag was de eerste aflevering met Derksen, Van der Gijp en Tina Nijkamp aan tafel. Dinsdag is het tijd voor aflevering twee. De eerste uitzending op het eiland dat zich voor het eerste plaatste voor het WK voetbal trok net iets meer dan één miljoen kijkers.

