Eljero Elia reageert op ontbreken bij praatprogramma ESPN: 'Moet je me wel een mail sturen'

Het ging zondagochtend mis bij de start van Goedemorgen Eredivisie, het praatprogramma van ESPN. De organisatie had mooie gasten gepland, maar een van hen kwam niet opdagen. Resultaat: een leeg stoeltje aan tafel.

Eigenlijk zou Eljero Elia aanschuiven om het onder andere over De Klassieker te hebben. Maar hij was er niet. Presentatrice Fresia Cousino Arias deed een oproep tijdens de uitzending: "Eljero, we hebben je proberen te bellen, maar krijgen je niet te pakken. Je telefoon staat waarschijnlijk uit. Wil je alsjeblieft laten weten of het goed met je gaat?"

Op zijn Instagram reageerde Elia ietsje later op die vraag. "Met mij gaat het perfect, dankjewel", schrijft de oud-voetballer in zijn story. "Moet je me wel een mail sturen", hint hij naar de reden voor zijn afwezigheid. We hoeven ons dus geen zorgen te maken, Elia stond gewoon op het voetbalveld voor de training van zijn zoontje.

Instagramstory Eljero Elia

Nieuwe gast opgetrommeld

Tafelgast Hans Kraay jr. dacht samen met de presentatrice dat Elia zich verslapen heeft. Er werd snel een vervanger opgetrommeld, maar die liet nog wel even op zich wachten. Ex-Feyenoorder Diego Biseswar, die al vaker te gast was in het praatprogramma, stapte snel in de auto en reed naar de studio. Na 25 minuten schoof Biseswar aan.

Andere gasten

De andere gasten bij Arias en Kraay jr. zijn ex-Ajacied Sonny Silooy en voetbaltrainer Aad de Mos. Van 10:00 tot 12:00 uur is Goedemorgen Eredivisie op ESPN te zien. Ze praten onder meer over de aanstaande kampioen PSV, de teloorgang van Vitesse en natuurlijk Feyenoord - Ajax. Om 14:30 uur is De Klassieker.