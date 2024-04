Dit is waar jij op moet letten als je naar Feyenoord-Ajax gaat kijken

Zondagmiddag staat De Klassieker op het programma, altijd een wedstrijd waar genoeg om te doen is en waar genoeg bij speelt. Zo werd de wedstrijd vorig jaar gestaakt en waren er verschillende spelers die op hun eigen manier de hoofdrol speelde. Ook stond het publiek garant voor genoeg actie. Lees hier waar jij allemaal op moet letten als je De Klassieker kijkt.

De edities van De Klassieker staan meer dan eens in het teken van zaken die rondom het veld spelen. De verhoudingen liggen dit jaar verder uit elkaar dan normaal op het veld, dus is er des te meer reden om eens naar die randzaken te kijken. Zo ook tijdens de wedstrijd, waarin Feyenoord de favoriet is. Dat is ook wel eens anders geweest, zo weten ze in Rotterdam ook.

De tribune

Dat zal reden zijn voor supporters om dubbel zo dik uit te pakken zondag. De supporters in De Kuip weten altijd wel een goede sfeeractie neer te zetten en zullen er als favoriet vermoedelijk nog meer tijd in steken. Kijk dus zeker even naar het publiek bij de opkomst der beide elftallen. Op Varkenoord lieten de supporters zaterdagmiddag in ieder geval al van zich horen.

Feyenoord wordt op Varkenoord door honderden supporters toegejuicht richting De Klassieker De Klassieker staat om de hoek en dat heeft iedereen op Rotterdam-Zuid geweten. De selectie van Feyenoord werd zaterdagmorgen nog één keer toegejuicht door honderden supporters. Veel supporters moesten toch verstek laten gaan, vanwege de kaartverkoop van de bekerfinale. Desalniettemin was er veel pyro en veel gezang, Feyenoord is klaar voor De Klassieker.

Hoofdrolspelers van de vorige editie

Als de wedstrijd dan toch begonnen is, kijk dan zeker even naar de hoofdrolspelers van de vorige editie: Anton Gaaei en Santiago Giménez. Gaaei had een negatieve hoofdrol met grote fouten en werd nog vóór rust gewisseld. Giménez had juist een hoofdrol met (uiteindelijk) een hattrick.

Gaaei

Gaaei komt steeds beter in zijn vel en scoorde afgelopen doordeweekse speelronde tegen Go Ahead Eagles. Een mooi moment voor de fel bekritiseerde back van Ajax. Het is interessant om te kijken hoe hij het gaat doen tegen Feyenoord, juist de tegenstander waar het volledig fout ging. Zoals Vanenburg tegen Sportnieuws.nl zei: "Als er twee ballen onder zijn voet doorgaan zondag dan heb je weer hetzelfde probleem."

Anton Gaaei reflecteert op eerdere gruwelduels bij Ajax: 'Was er misschien nog niet klaar voor' Anton Gaaei kende donderdag een prachtig moment in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verguisde Deen maakte een prachtgoal en vierde dit met de fans in de Johan Cruijff ArenA. Na afloop van de wedstrijd reflecteert hij op zijn eerdere ongelukkige optredens voor Ajax.

Giménez

Bij Giménez, de clubtopscorer van Feyenoord loopt het al weken niet. De man die de vorige keer nog drie doelpunten maakte, scoort weinig en is ook weinig bij het spel betrokken. De vraag is of hij tegen Ajax eindelijk weer eens op kan staan als de grote spits van Feyenoord, met doelpunten en mooie acties.

Wie levert meer strijd?

Beide teams zullen zich willen revancheren na een matige doordeweekse speelronde. Ajax speelde in de slotminuut gelijk tegen Go Ahead Eagles en Feyenoord speelde ook gelijk, tegen nummer laatst FC Volendam. Voor beide vast en zeker een reden om extra gas te geven in De Klassieker.

Arne Slot kijkt ondanks kater van Volendam uit naar Ajax: 'Deze wedstrijd staat wel in je toplijstjes' Feyenoord is zondag de favoriet tegen Ajax in De Kuip, dat is wel eens anders geweest. Volgens trainer Arne Slot is dat absoluut geen reden om hen te onderschatten. "Als je van de nummer 18 niet kan winnen, maakt het niet uit waar iemand op de ranglijst staat. Het is altijd een moeilijke wedstrijd", zei hij.

Ajax wil sowieso even orde op zaken stellen. John van 't Schip zei dat de selectie het wel voelt dat het stormt binnen de club, en wat is er nou lekkerder dan wat stoom afblazen? De Ajax-trainer zal zijn ploeg vast op scherp zetten richting de wedstrijd tegen Feyenoord.

De inzet is voor hen alsnog erg hoog: de vijfde plek vasthouden. Houden zij deze vast, dan ontlopen zij de Europese play-offs en hebben ze toch nog Europees voetbal komend jaar. Wat ook scheelt: ze heoven dan geen stadion voor de play-offs te zoeken omdat de Toppers in de ArenA optreden.