Elf oud-topvoetballers verbleven dagenlang op een onbewoond eiland voor het tv-programma Football Island. Zonder luxe, zonder familie en met maar één doel: de winst pakken. Wanneer ze op dag zeven een videoboodschap van het thuisfront ontvangen, zorgt dat voor emoties bij onder anderen Wesley Sneijder en Frank de Boer.

Sneijder luistert zichtbaar geraakt naar de woorden van zijn zoons Xess Xava en Jessey. De boodschap van Jessey, spelend bij FC Utrecht, komt binnen. "Ik ben supertrots op hoe je het doet. Hoe je altijd overal honderd procent ergens voor gaat. Je hebt me leren doorzetten en sterk laten staan. Je bent een voorbeeld en niet alleen als vader maar ook als voetballer. Ik hou van je, papa", zegt de zoon van de recordinternational van Oranje.

Even daarvoor kreeg Sneijder ook al een lieve boodschap van zijn jongste zoon Xess Xava. De tienjarige zoon van Yolanthe Cabau van Kasbergen en de oud-voetballer liet weten trots te zijn op zijn vader. "Je doet het supergoed daar. Ik hou van je, papa." Sneijder moest zichtbaar even slikken na de mooie woorden van zijn kinderen.

'We lachen ons kapot

Ook Richard Witschge krijgt een hart onder de riem van zijn kinderen. "Ik ben hier eigenlijk helemaal niet goed in, maar ik wil toch zeggen dat ik supertrots op je ben en verwacht dat je met die prijs naar huis komt", zegt Skyler. Joëlle kan het niet laten om haar vader een beetje te plagen. "We lachen ons kapot dat je zó ongetraind en onbevangen erin bent gegaan, maar volgens je kleinzoons ga je het zeker winnen."

Frank de Boer krijgt eveneens steun van het thuisfront. Zijn dochter Beau verschijnt samen met Saint, de zoon van profvoetballer Calvin Stengs. Beau is duidelijk over de missie van haar vader. "Ronald mag ver komen, maar jij móét winnen." Daarna richt ze zich tot Saint: "Zeg maar tegen opa: let’s go." De kleine voegt er simpel aan toe: "Succes, opa."

'Je gaat dit gewoon winnen'

Ook Kenneth Perez wordt toegesproken door zijn zoons Daniël en Christian. Zij maken duidelijk dat ze alle vertrouwen hebben in de Deen. "Alles gaat goed hier. We weten dat je een echte winnaar bent, dus we verwachten je niet snel thuis. Je gaat dit gewoon winnen. Van ons en mam: heel veel plezier en succes." Perez had het er overduidelijk moeilijk mee, maar wist de tranen nog net binnen te houden.

De oud‑voetballers leefden al dagen in primitieve omstandigheden, maar de woorden van hun familie gaven duidelijk nieuwe energie richting de eindfase van Football Island.