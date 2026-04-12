Voetbalicoon Wesley Sneijder laat in de vierde aflevering van Football Island een heel andere kant van zichzelf zien. De recordinternational van Oranje, die in het programma tot nu toe vooral indruk maakt met zijn voetbalkwaliteiten, opent tijdens een gesprek met Ronald de Boer zijn hart. "Dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik even een bakkie wil doen bij mijn ouders", zegt Sneijder.

De twee raken aan de praat. De Boer, die ooit een sterreneditie van MasterChef won, kijkt met bewondering naar de manier waarop de oud-middenvelder staat te koken. Voor Sneijder is die passie echter niet zomaar ontstaan. "Bij mij is het begonnen toen mijn vader ziek werd. Gewoon om mijn hoofd leeg te maken", vertelt Sneijder in het nieuwe tv-programma Football Island.

Serieuze hobby

Wat begon als afleiding, groeide al snel uit tot een serieuze hobby. "Toen mijn vader voor het eerst ziek werd, is dat (koken, red.) gaan groeien. Ik begon het echt leuk te vinden en stond ik een paar uur in de keuken. Toen werd mijn moeder ziek en ga je voor het gezin zorgen en koken", legt Sneijder zijn passie voor koken uit.

Gemis van ouders

Sneijder verloor in korte tijd allebei zijn ouders en dat gemis voelt hij nog elke dag. Zijn moeder Sylvia overleed in de zomer van 2023 op 59‑jarige leeftijd, nadat in 2022 bekend werd dat ze longkanker had. Zijn vader Barry, die eveneens ongeneeslijk ziek was, stierf bijna twee jaar later ook aan longkanker.

Bakkie bij ouders doen

De oud-ster van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale merkt dat het gemis nog steeds onverwacht kan binnenkomen. "Ik mis ze elke dag. Als ik land op Schiphol en terugrijd naar Utrecht, dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik even een bakkie wil doen bij mijn ouders. Tot op de dag van vandaag heb ik dat gevoel. Maar het kan niet meer."

Zijn vader speelde bovendien een belangrijke rol in zijn carrière. Ondanks alle prijzen en successen wist Barry Sneijder zijn zoon altijd met beide benen op de grond te houden. "Maar Wesley, die ene bal, hè? Waarom koos je daarvoor? Dan zei ik: Pa, kom op", legt Sneijder uit, waarna het onderwerp over zijn ouders wordt afgesloten.