Oud-topvoetballer Frank de Boer is al enkele jaren trotse opa van drie kleinkinderen, terwijl er ook nog een vierde op komst is. In het tv-programma Football Island vertelt de oud-trainer openhartig over zijn opa-hart. "Als je nu ziet hoeveel tijd je met ze hebt...", zegt De Boer.

Tijdens een gesprek met 'teamgenoten' Kees Kwakman en Richard Witschge komen kleinkinderen ter sprake. De Boer vraagt Witschge hoeveel hij er heeft. "Vijf", reageert die. De Boer haakt daarop in en merkt hoe anders hij nu naar die fase in het leven kijkt. "Ik vind het wel leuk, hoor. De dingen die zij doen, die besef je nu veel meer dan bij je eigen kinderen. Een kus geven, bijvoorbeeld", vertelt De Boer in Football Island, een tv-programma waar ex-profvoetballers op een onbewoond eiland tegen elkaar strijden.

Druk leven als voetballer en trainer

Daarbij denkt hij terug aan zijn eigen drukke carrière als speler. "Ik speelde bij Barcelona toen ze de leeftijd van mijn kleinkinderen nu hebben. Dan ben de heletijd hotel in, hotel uit. Je bent eigenlijk alleen maar onderweg. Als je nu ziet hoeveel tijd je met ze hebt...", zegt De Boer.

"Kleinkinderen zijn zó mooi. Ik vind het écht het allermooiste wat er is. Dat ze opa, ik hou van je, zeggen. Dat is gewoon het mooiste wat je kan krijgen", zegt De Boer vol trots tegen Witschge en Kwakman. Witschge kan het niet laten om er nog een grapje over te maken. "Je kan nog naar huis, Frank. Dan hoeven we het degradatieduel (in Football Island, red.) niet te spelen", sluit de ex-Ajacied lachend af.

Knauw in vertrouwen voor De Boer

Later in het programma vraagt Kenneth Perez naar de vroege ontslagen van De Boer bij Inter Milan en Crystal Palace. De oud-trainer geeft toe dat die periodes hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. "Dat geeft wel een knauw in je vertrouwen. Je kunt zeggen dat Inter te snel is gekomen, maar je moet een keer op je bek vallen. Je stapt altijd op die trein."

Vooral zijn vertrek bij Inter zag hij niet aankomen. "Dat had ik echt niet verwacht. Bij Crystal Palace hadden we nul goals in zeven wedstrijden, dan kun je het wel verwachten", zegt hij als een boer met kiespijn.

Leven als opa

Frank is al tientallen jaren samen met zijn vrouw Helen. Het stel kan hun geluk niet op, want sinds 2023 mogen ze zich opa en oma noemen. Dochter Beau kreeg als eerste een kindje: een zoon, Saint, die ze samen kreeg met voetballer Calvin Stengs. Niet lang daarna verwelkomde dochter Romy een dochtertje, Lizzy, met scheidsrechter Joey Kooij.

Inmiddels hebben Frank en Helen er al een derde kleinkind bij en is er zelfs een vierde op komst. Die wordt naar verwachting in de zomer van 2026 geboren.