Yolanthe Cabau, de voormalige vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, heeft een inspirerende reis gemaakt. Haar en Sneijders zoon Xess Xava was ook present. Het werd, in de woorden van de influencer en actrice, een reis die "waardevoller was dan welk product dan ook."

Yolanthe Cabau is met haar zoon Xess Xava (10) in Costa Rica en noemt die reis "heel speciaal". Op Instagram schrijft ze dat de trip voor haar vooral draaide om hun band samen.

Eenvoud

Wat ze het mooiste aan haar reis vond was de "herinnering aan ons samen". Volgens de actrice zaten de bijzondere momenten in de eenvoud.

"We sliepen in een kleine hut zonder ramen en luisterden de hele nacht naar de geluiden van de natuur, terwijl we elkaar vasthielden. Zo simpel, maar zo krachtig." Ook waren er spannende momenten. "We baden samen toen we zenuwachtig waren voor een vlucht met een klein vliegtuig. We keken elkaar lachend aan, maar waren eigenlijk heel nerveus."

Dromen

De reis had voor Cabau ook een diepere betekenis. "Op een dag wil ik hem vertellen dat ik mijn dromen heb nagejaagd, maar nooit zonder hem aan mijn zijde. Dat ik, terwijl ik aan de toekomst bouwde, de momenten die er echt toe doen niet vergat. Deze reis ging over veel dingen… werk, doel, creatie. Maar bovenal ging het over liefde, verbinding en herinneringen die voor altijd bij ons blijven."

Lastige periode

In maart vertelde Cabau tegenover De Telegraaf dat ze in een "moeilijke periode" in haar leven zit. Dat zei de realityster aan de vooravond van een nieuw seizoen van haar Netflix-serie. In de serie worden haar dagelijkse besognes gevolgd. "Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn", zegt Cabau. "Ik ga op dit moment door een moeilijke periode in mijn leven." Meer specifieke uitleg over die moeilijke periode geeft ze overigens niet: "Iedereen maakt moeilijke momenten mee. Dat hoort erbij."

Cabau woont met haar zoon Xess Xava in Los Angeles. Er is nog geen nieuwe man in haar leven, vertelde zij. "Ik focus me op mijn kind, mijn carrière en Free a Girl." De stichting zet zich in tegen seksuele uitbuiting van vrouwen. Wanneer het tweede seizoen online komt, is nog niet bekend.