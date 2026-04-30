Voetballer Dele Alli was een tijdlang samen met het Nederlands-Spaanse model Cindy Kimberly. Aan die relatie kwam vorig jaar een einde. Op Instagram deelde Kimberly een foto die Alli laat zien wat hij moet missen. Die werden gewaardeerd door haar volgers.

De voetballer, inmiddels weer zonder club, en het model begonnen in 2022 met hun spraakmakende relatie. In die periode sprak de Engelsman openhartig over zijn mentale gesteldheid en verblijf in een afkickkliniek. "Ik zat in een slechte spiraal en steunde op dingen die mij alleen maar slechter maakte", vertelde Alli in een interview met oud-voetballer Gary Neville, die tot tranen geroerd was door de onthulling.

Alli ging naar een kliniek voor een behandeling tegen verslaving, trauma en mentale problemen. "Ik werd elke dag wakker en overwon het gevecht om op de training te verschijnen. Daar deed ik mijn best vrolijk te zijn, maar vanbinnen was ik de strijd juist aan het verliezen."

Einde van spraakmakende relatie

Alli kende een bewogen jeugd. Hij werd mishandeld door de vriend van zijn moeder en dealde op achtjarige leeftijd in drugs. Op zijn twaalfde werd hij geadopteerd. Jaren later toen hij voetbalde kwam alles pas eruit. In die tijd vond hij ook steun bij Kimberly. Samen woonden ze in Engeland, Turkije en vervolgens Italië. Como was de laatste club voor Alli.

Dat bleek ook het laatste avontuur van Alli en Kimberly samen. Het model dat ooit de aandacht trok van popzanger Justin Bieber hield het voor gezien na een tripje van de voetballer naar Ibiza. Even daarvoor had ze al alle foto's en filmpjes verwijderd.

Cindy Kimberly laat fans genieten

Maar stoppen met het plaatsen van beelden op Instagram doet het model en influencer niet. Haar 7,3 miljoen volgers werden verwend met een foto waarop ze niets anders droeg dan een rokje. Daarop kreeg ze bijna 100.000 likes en talloze reacties. Eentje stak er bovenuit: "Engel op aarde", schreef iemand.