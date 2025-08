Momenteel is er veel onrust rond topvoetballer Dele Alli. De 37-voudig international van Engeland, die in 2019 met Tottenham Hotspur in de finale stond van de Champions League, lijkt bij zijn club Como erg snel op weg naar de uitgang.

De 29-jarige aanvallende middenvelder streek in januari 2025 neer bij de ambitieuze Italiaanse club. Como is in de afgelopen seizoenen opgeklommen van de Serie D naar de Serie A, geholpen door de overname door de Indonesische tabaksgigant Djarum in 2019.

Alleen trainen

De komst van een grote naam als Alli past in de toekomstvisie van Como. Maar de vraag is of het een gelukkig huwelijk is of wordt. In maart kreeg hij al na negen minuten een rode kaart, in de Serie A-wedstrijd tussen Como en AC Milan.

Het bleef dat seizoen bij negen minuten speeltijd voor Alli. Trainer Cesc Fàbregas ziet het kennelijk nog steeds niet in hem zitten, want volgens de krant Daily Mail mag Alli niet meetrainen met de spelersgroep. Hij moet in zijn uppie zijn oefeningen afwerken.

Rode kaart

En dan zou je denken: goed, dan zoekt Alli een andere club, want iemand met zijn staat van dienst kan vast nog wel naar pakweg Saudi-Arabië. Sportkrant La Gazzetta dello Sport schrijft echter dat de Engelse speler overweegt er helemaal mee te kappen. "Dat komt allemaal door die rode kaart in maart", schrijft de krant. Daardoor is zijn positie bij Como verslechterd en verloor hij de lol in het voetballen.

Vervolgens schetst de sportkrant een profieltje van de speler: "Dele Alli heeft een harde buitenkant. Hij heeft een complexe achtergrond, zoals je die ziet in Britse films die zich afspelen in identieke buitenwijken met roodbruine bakstenen huizen. Hij legde het zelf uit in een aangrijpend interview: 'Toen ik zes was, ben ik misbruikt door een vriend van mijn moeder, die vaak bij ons thuis was. Mijn moeder was alcoholiste. Ik werd naar Nigeria gestuurd, en daarna weer teruggehaald. Op mijn zevende begon ik met roken, op mijn achtste begon ik drugs te dealen.'"

Cindy Kimerbly

Ook schijnt Delle Alli onlangs de relatie met een Nederlandse vrouw te hebben verbroken, of andersom. Na een tripje van de Engelsman naar Ibiza zou het zijn misgegaan en verbrak Cindy Kimerbly (27) het contact. Er gingen al een tijdje geruchten rond nadat het Nederlandse model de middenvelder van Como ontvolgde op Instagram en alle foto's van hen samen verwijderde.