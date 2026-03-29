Het komende WK voetbal, dat in maar liefst drie landen – de Verenigde Staten, Canada en Mexico – wordt gehouden, belooft peperduur te worden. Fans moeten diep in de buidel tasten om überhaupt één duel te kunnen bezoeken met een beetje fatsoenlijk verblijf erbij. Toch lijkt dit een fanatieke supporter van het Engelse nationale elftal niet af te schrikken. Hij is vastbesloten elke wedstrijd van het toernooi van dichtbij te volgen.

Het gaat om Andy Milne, die het drastische besluit nam om zijn huis, ter waarde van ongeveer 350.000 Britse pond, te verkopen om zo zeker te zijn van zijn aanwezigheid bij alle wedstrijden van het WK 2026. Milne neemt drastisch besluit om alle wedstrijden van het WK 2026 bij te wonen, terwijl de kosten en ticketprijzen voor opschudding zorgen

'Juiste moment om te profiteren'

“Ik verkoop het om naar het WK te gaan”, vertelde Milne aan de Britse krant The Mirror. “We hebben een tweede huis, dus het leek me het juiste moment om hiervan te profiteren. Ik wil absoluut het hele toernooi zien. Ik vertrek op 3 juni naar de Verenigde Staten en zal daar zeven weken zijn. Dus, het gaat behoorlijk wat kosten.”

Kroatië, Ghana en Panama

Milne liet doorschemeren dat hij in Dallas zal zijn voor de eerste wedstrijd van Engeland tegen Kroatië op 17 juni. Daarna neemt Engeland het op 23 juni op tegen Ghana in Foxborough, Massachusetts, en sluit de groepsfase af tegen Panama in New Jersey op 27 juni. Ook voor de knock-outfase erna hoopt Milne erbij te zijn als Engeland voetbalt. Een vroege uitschakeling zou voor hem een enorme deceptie zijn.

'Monumentaal verraad'

Naast de hoge kosten die gepaard gaan met reizen tussen de verschillende speelsteden, hebben fans kritiek geuit op het prijsbeleid van de FIFA voor het WK. Supportersgroepen beschuldigden de FIFA in december van “monumentaal verraad” toen de tickets in de verkoop gingen, met prijzen variërend van 140 dollar voor de goedkoopste groepswedstrijden tot maar liefst 8.680 dollar voor de finale. De FIFA reageerde door enkele tickets aan te bieden voor slechts 60 dollar.