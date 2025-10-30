Een opmerkelijk verhaal uit de atletiekwereld. De mondiale bond World Athletics is er namelijk achtergekomen dat het eigen personeel een gigantisch bedrag heeft gestolen van de organisatie.

Twee medewerkers van World Athletics en een ingehuurde consultant hebben in totaal maar liefst 1,5 miljoen euro gestolen van de organisatie. De diefstal vond plaats over een periode van meerdere jaren. World Athletics ontdekte de diefstal bij een eigen onderzoek van de boekhouding.

"Gedetailleerde dossiers zijn overgedragen aan de juridische autoriteiten voor strafrechtelijk onderzoek", meldt de bond op zijn website. Een van de twee betrokken medewerkers was al weg bij de bond, de ander is ontslagen. Het contract met de consultant is inmiddels beëindigd.

Atletiekbond wil geld terug

Voorzitter Sebastian Coe reageerde via een officieel statement: "Helaas komt bedrijfsdiefstal voor bij organisaties over de hele wereld, in alle sectoren en op verschillende niveaus. Het belangrijkste is om het te identificeren, te onderzoeken hoe het kon gebeuren en vervolgens nieuwe processen en verbeterde controles te introduceren om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dat is wat we hebben gedaan."

De Britse oud-topatleet, die zelf twee gouden medailles won op de Olympische Spelen, meldt ook dat World Athletics vastbesloten is het gestolen geld terug te vorderen via de rechter. "Te veel organisaties vegen dit soort incidenten onder het tapijt en beëindigen het dienstverband met beperkte informatie, waardoor daders hun oplichting en diefstal binnen nieuwe organisaties kunnen voortzetten. Wij zijn niet dat type organisatie. Dit is ongemakkelijk, maar het is belangrijk dat we het juiste doen", aldus Coe.

World Athletics

World Athletics is de mondiale atletiekbond en dus ook verantwoordelijk voor de meeste internationale wedstrijden. Ze organiseren onder meer de wereldkampioenschappen en gaan ook over de Diamond League. De organisatie stond vroeger bekend als de IAAF, maar veranderde in 2019 de naam naar World Athletics.