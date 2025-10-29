Femke Bol zorgde onlangs voor een schok door bekend te maken zich te gaan richten op een ander onderdeel. Het duurt nog wel even voordat we de topatlete op die afstand in actie gaan zien, maar ze lijkt desondanks al druk bezig met de overstap.

Bol mocht na haar wereldtitel op de 400 meter horden van vorige maand genieten van een welverdiende vakantie en dat deed ze dan ook samen met haar Belgische verloofde Ben Broeders, die zelf actief is als polsstokhoogspringer en ook van de partij was op de wereldkampioenschappen. Inmiddels lijkt ze de draad weer opgepakt te hebben, want op haar Instagram is te zien dat zich alweer flink uitslooft tijdens een zogeheten 'morning jog'.

Zo'n ochtendrondje gaat bij de meeste mensen op een laag tempo, maar dat is bij Bol niet het geval. Ze was samen met de Belgische volleybalster Lara Barrezeele en die pakte de fiets. "De enige manier om Fem bij te kunnen houden", schreef ze als bijschrift bij een video op het sociale medium. Later op de dag was het voor Bol tijd om zich weer te ontspannen, want samen met haar geliefde nam ze een duik in het water.

Goud op WK

Bol sloot het atletiekjaar op de ideale manier af. Ze won op de WK atletiek een gouden medaille op de 400 meter horden en dat was al voor de tweede keer op rij. Bol is op dat onderdeel oppermachtig als Sydney McLaughlin-Levrone afwezig is en dat was het geval bij de afgelopen twee WK's.

Aangezien haar Amerikaanse rivale zich steeds meer lijkt te richten op de 'vlakke' 400 meter leek het voor Bol de ideale route naar de enige nog ontbrekende prijs op haar palmares: een individuele gouden medaille op de Olympische Spelen.

i Femke Bol tijdens haar ochtendtraining. © Instagram / Femke Bol

Onverwachte switch

Enkele weken na de WK nam Bol echter een heel verrassend besluit om over te stappen naar een ander onderdeel. Ze gaat zich vanaf komend jaar niet meer richten op de 400 meter horden, maar op de 800 meter. Dat is een onderdeel waar Nederland in het verleden al eens een olympisch kampioene op had. In 1992 pakte Ellen van Langen in Barcelona het goud. Haar tijd uit die race is nog altijd het Nederlandse record.

Dat Bol voor de 800 meter koos, was ook opmerkelijk doordat ze die afstand al acht jaar niet meer heeft gelopen tijdens een wedstrijd. Als 16-jarige deed ze bij een jeugdwedstrijd voor het laatst mee op dat onderdeel. Ze zal dan ook flink wat van haar persoonlijke record af moeten snoepen om mee te doen om de prijzen.