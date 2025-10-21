Een wedstrijd in Brazilië is onbedoeld wereldnieuws geworden. De voetbalteams Sport Recife en Ceará speelden een wedstrijd die eindigde in een 1-1 gelijkspel, maar daar ging het eigenlijk geen moment over. Een bizar incident op de tribunes maakte de tongen los.

Mensen die de beelden hebben gezien, zullen denken dat het rechtstreeks uit een soapserie komt. Een vrouwelijke supporter ontstak op de tribunes in woede toen ze plots iets zag wat haar niet beviel. De vrouw schreeuwde en tierde woest naar een man die ogenschijnlijk gezellig met een andere vrouw de wedstrijd in de Braziliaanse Serie A aan het volgen was.

Uma noite de futebol virou palco de uma novela digna de arquibancada no jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, no Recife.



Uma mulher flagrou o namorado com a amante durante a partida da Série A e protagonizou uma cena que deixou os torcedores de boca aberta: ela terminou… pic.twitter.com/hitZjBmWWc — LeoDias 🍿 (@euleodias) October 16, 2025

Vrouw betrapt haar partner

Niets mis mee, zou je zeggen. Maar wat bleek? De vrouw, die Sandra blijkt te heten, had haar eigen man betrapt op overspel. Zichtbaar overstuur begon ze te tieren en de man te slaan. Daar waren veel fans vanzelfsprekend getuigde van. Uiteindelijk beende ze woedend weg, samen met de minnares met wie haar man was.

Inmiddels is duidelijk waarom. De man had namelijk gezegd dat hij vrijgezel was, maar loog daar over. Sandra vertelt aan het Braziliaanse Portal Leodias over haar bizarre ontdekking. "Hij vertelde haar dat dat hij niemand anders had en zelfs op sociale media stond dat hij geen partner had. Maar we woonden samen. We waren zes jaar lang samen." Dat lijkt nu voorgoed voorbij, want als het aan Sandra ligt is het nu einde verhaal. "Ik heb hem al te veel vergeven."

Ernstige degradatiezorgen

Sport staat stijf onderaan in de Braziliaanse Serie A met slechts 17 punten en lijkt al zo goed als gedegradeerd. Ceará daarentegen bivakkeert comfortabel in de middenmoot. De wedstrijd in Recife was op zich niet spectaculair, met slechts twee late goals. Wat er op het veld gebeurde was dus niet al te spannend, maar de gebeurtenissen daarbuiten des te meer.