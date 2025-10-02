Ex-topvoetballer Wesley Sneijder maakt er geen geheim van dat hij in het verleden wel eens een misstap heeft begaan op liefdesgebied. Dat blijkt ook uit een verhitte discussie in de documentaire Lil Kleine: Geen Rem.

Sneijder is woedend als hij hoort dat de rapper is vreemdgegaan. Lil Kleine geeft in de documentaire na veel geruchten toe dat hij niet trouw is geweest aan zijn ex-vriendin Anna Groeneveld. De voormalig Oranje-international sprak hem streng toe.

De 30-jarige, die eigenlijk Jorik Scholten heet, probeerde het nog goed te maken met zijn geliefde. Sneijder had er echter geen vertrouwen in dat het nog goed zou komen. "Ik ben echt boos op hem", laat hij voor de camera weten.

'Waar ben je nou mee bezig?'

Lil Kleine bevestigt dat hij op zijn plek is gezet door de oud-international. "Hij was echt boos, hoor. Ik zweer het. Hij zegt: ‘Waar ben je nou mee bezig, mongool? Die ga je niet meer tegenkomen en ik kan vanuit ervaring spreken. Je kan het één keer doen en ze gaat het je één keer vergeven, maar niet twee keer", aldus de rapper.

In de realityserie vertelt Groeneveld ook haar kant van het verhaal. Zij zag geen mogelijkheid meer om samen verder te gaan. "Zonder vertrouwen is er geen basis meer", schreef ze eerder al op sociale media. "Ik kan er niet overheen stappen dat iemand je bedriegt."

Yolanthe Cabau

Sneijder heeft zelf fouten begaan in zijn relatie met Yolanthe Cabau. De twee waren tussen 2010 en 2019 getrouwd en hebben samen een zoon, Xess Xava. Voor de actrice en onderneemster was de scheiding zwaar. Ze vertrok daarom van Nederland naar Los Angeles, de Verenigde Staten.

Daar had ze minder last van de media die over de breuk schreven. "Alle verhalen die er rondom uitkwamen, elke dag weer nieuwe verhalen. Dingen die waren gebeurd in ons huwelijk waar ik natuurlijk geen weet van had", zei Yolanthe er eerder over.

"Je moet je voorstellen: ik dacht dat het gewoon goed zat. Ik had een heel fijn huwelijk", legde ze uit. "Het was niet zo dat het jaren slecht ging, het gebeurde vrij vlot. En veel, en het stopte niet. Ik voelde me daarin niet veilig, het was ook niet goed voor Xess en ik heb toen die keuze gemaakt."

Goede band

Inmiddels kunnen de twee weer samen door één deur. "Er is genoeg gebeurd binnen ons huwelijk en dat is niet iets waarover ik naar buiten treed, want zo ben ik gewoon niet. Dat vind ik ook niet netjes, ook niet naar mijn zoontje toe. Want het is ook het zoontje van Wes en die wil ik beschermen. We zijn goed samen, we zijn echt hele goede maatjes en houden veel van elkaar. Maar als geliefdes ging het niet meer."

Sneijder zei eerder dit jaar in een podcast dat hij Yolanthe nog steeds mist. "We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar. Maar ik spreek haar elke dag. Met die kleine erbij en het is altijd leuk." De 41-jarige recordinternational heeft momenteel wel een nieuwe vriendin: Romy Lukassen (23).