Het razendpopulaire Hyrox is een sport voor echte krachtpatsers. Tijdens een combinatie van allerlei verschillende fitnessoefeningen én hardlopen, proberen atleten het beste uit zichzelf te halen. Dat lukte de Nederlander Hidde Weersma deze week bijzonder goed. Hij verbrak het wereldrecord.

In Londen stonden deze week de EMEA Championships op het programma. Op dat toernooi kunnen atleten uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten zich proberen te plaatsen voor het WK Hyrox, komende zomer in Zweden. Onder de deelnemers bevond zich ook de Nederlander Hidde Weersma. Hij sportte met overmacht het wereldrecord uit de boeken.

Nieuw wereldrecord

Weersma behaalde een uiterst bijzondere prestatie. In Londen werd hij de eerste man ooit die het hele Hyrox-parcours aflegde in een tijd van onder de 53 minuten. Uiteindelijk was de beresterke Nederlander na precies 52:42 minuten klaar. Dat betekende een nieuw wereldrecord voor de krachtpatser. Bovendien mag Weersma Nederland vertegenwoordigen bij het WK in Zweden. Het oude record stond op 53:15 minuten.

Het leek er overigens lange tijd op dat niet Weersma, maar één van zijn concurrenten met een nieuw wereldrecord aan de haal ging. De Duitser Tim Wenisch kwam namelijk nog voor de Nederlander over de finish. Hij maakte tijdens het onderdeel Burpee Broad Jumps echter een aantal fouten. Daardoor kreeg Wenisch een tijdstraf, en was Weersma dus de gelukkige winnaar.

Erben Wennemars

De waanzinnige prestatie van Weersma kan leiden tot veel reacties. Onder hen bevindt ook niemand minder dan schaatsicoon Erben Wennemars. De 50-jarige oud-schaatser is nog altijd topfit en staat bekend als een fanatieke Hyrox-deelnemer. In een story op zijn Instagram deelt hij beelden van Weersma met de tekst 'Wereldrecord Koning'.

Hyrox-parcours

Hyrox is inmiddels een enorm populaire sport. De fitnesscompetitie kent zijn oorsprong al in 2017, maar zit vooral de laatste twee jaar erg in de lift. Wedstrijden brengen deelnemers langs een hele rits aan krachtoefeningen, gecombineerd met hardlopen. Op die manier wordt er gezocht naar een soort ultieme atleet, die dus zowel qua fysiek als cardio de allerbeste is.

Deelnemers moeten steeds één kilometer hardlopen, en vervolgens een oefening doen. In totaal moeten de atleten acht verschillende oefeningen doen, na te hebben hardgelopen. Met onder andere oefeningen als de sled push en 1000 meter roeien is het steevast een ware uitputtingsslag.