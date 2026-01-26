Niels en Erben Wennemars hebben zondag samen een Hyrox Duo gedaan in Amsterdam. Via zijn Instagram maakt de zoon van de oud-topschaatser bekend dat hij met zijn vader een mooie tijd neerzette.

"In een opwelling heb ik samen met mijn bejaarde vader een Hyrox Duo eruit geperst", laat Niels Wennemars zondag weten als bijschrift bij een aantal foto's van de sportieve prestatie. Te zien is dat de zoon van de oud-topschaatser zich bijvoorbeeld kwaad maakt tijdens het onderdeel de Farmer Carry. "Dit resulteerde in een tijd van 55:16. Voor mijn vader was dit de derde deelname deze editie in Amsterdam en voor mij de tweede."

Daarmee stipt Wennemars junior ook gelijk de knappe prestatie van zijn vader aan. De oud-schaatser deed in eerste instantie een keer mee aan de Hyrox in de Nederlandse hoofdstad, maar daar was hij niet tevreden over zijn tijd. Daarom besloot Wennemars senior zaterdag nog een keer mee te doen en toen zette hij een persoonlijk record neer bij de solo's. Vervolgens deed hij zondag dus voor de laatste keer mee samen met zijn zoon Niels. Laatstgenoemde deed ook al een keer mee bij de Hyrox in Amsterdam. Niels Wennemars deed eerder vorige week mee met vlogger en vriend Enzo Knol.

Andere (oud-)sporters

Tijdens de Hyrox in Amsterdam was het een komen en gaan van huidige en oud-sporters. Zo deed de zwangere atlete Anne Luijten mee samen met haar broer. Ex-hordeloper Gregory Sedoc nam deel aan de Hyrox net als voormalig topturner Epke Zonderland. Oud-tophockeyers en podcastmakers bij Sportnieuws.nl Ellen Hoog en Naomi van As waren ook van de partij en dus ook vader en zoon Wennemars.

Hyrox

De Hyrox is een alsmaar bekender fenomeen in de sportwereld. Tijdens het evenement moeten de deelnemers in duo's of alleen acht kilometer rennen en tussen elke kilometer moet er een fysieke fitnessuitdaging worden voltooid. Zo moet er 1000 meter op de ski gehaald worden, moeten er burpees worden gedaan en moeten de deelnemers en fors aantal lunges en wall balls completeren.