Topspits Erling Haaland voetbalde in zijn carrière al heel wat prijzen en geld bij elkaar. Dus vond de Noor het hoog tijd om zijn geboortestad Byrne een bijzonder cadeau te schenken. "Ik heb het geluk gehad mijn droom via voetbal te leven."

Haaland kocht op een veiling het duurste boek in de geschiedenis van Noorwegen. Samen met zijn vader Alf-Inge betaalde hij 1,3 miljoen Noorse kronen (ongeveer 118.000 euro) voor een exemplaar van het werk 'Koninklijke Sagen'. Direct na de aankoop schonk hij het boek uit 1594 aan het gemeentehuis van de Noorse gemeente Time, waar ook de stad Bryne ligt, waar Haaland opgroeide.

Haaland stelt bijzondere voorwaarde

De aanvaller van Manchester City tikte het boek tijdens een veiling in december op de kop en stelde slechts één voorwaarde bij de schenking.

"Ik wil dat het boek altijd tentoongesteld blijft en dat mensen kunnen lezen over de helden die uit deze omgeving kwamen. Ik heb het geluk gehad mijn droom via voetbal te leven. Ik weet echter dat niet iedereen zo'n leven kan leiden en juist boeken kunnen mensen vaak de juiste weg wijzen", citeerde persbureau DPA de Noor.

Erling Haaland spent €118,000 on a 430-year-old Viking Kings saga and donated it to his hometown



Erling Haaland and his father, Alfie Haaland, secretly placed the winning bid over the phone at a December auction, purchasing a 1594 edition of Snorre Sturlason's Kongesagaer, a… pic.twitter.com/wR4v8ZFfhG — Football Talk (@FootballTalkHQ) March 24, 2026

Kans om Haaland in actie te zien

Het boek bevat sagen van Noordse volkeren, afkomstig uit de aantekeningen van de IJslander Snorri Sturluson uit de periode tussen de 12e en 14e eeuw. Deze verhalen werden voor het eerst gedrukt in 1594 door Mattis Storsson en het enige bewaard gebleven kopie van dit werk zal nu beschikbaar zijn in een van de bibliotheken in de stad Bryne.

Het boek zal in het komende schooljaar ook deel uitmaken van een leeswedstrijd; de beste leerlingen mogen een wedstrijd van het Noorse nationale voetbalelftal bijwonen.

WK 2026

Haaland loodste Noorwegen het afgelopen jaar naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met zestien goals in de kwalificatie had hij een groot aandeel in de eerste deelname sinds 1998. In de zomer zijn ze in de poule gekoppeld aan Frankrijk, Senegal en een land uit de play-offs. Dat wordt Irak, Bolivia of Suriname.

Ter voorbereiding reist Noorwegen deze week af naar Nederland voor een oefenduel met Oranje. De bondscoach van Noorwegen heeft besloten om Haaland wat rust te gunnen na een drukke periode met Manchester City. Afgelopen zondag won hij met zijn club de League Cup.