Erling Haaland zal niet bij de selectie van Noorwegen zitten voor de oefenwedstrijd tegen Oranje. Dat maakt de Noorse bondscoach bekend. Haaland krijgt rust na een aantal loodzware weken met Manchester City.

Aanstaande vrijdag staat voor Nederland de oefenwedstrijd tegen Noorwegen op het programma. Om 20:45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later speelt Oranje de tweede oefenwedstrijd van de interlandperiode tegen Ecuador. Vanuit de Premier League is Jurriën Timber daar niet bij. De verdediger is geblesseerd en wordt vervangen door Sunderland-speler Lutsharel Geertruida. Memphis Depay is nog een twijfelgeval na zijn blessure van zondagnacht. Bij de Noren is topspits Haaland dus niet aanwezig.

Erling Haaland

Haaland speelde zondag nog in de met 2-0 gewonnen Carabao Cup-finale tegen Arsenal. Dat was de vijfde wedstrijd die de Noorse spits deze maand speelde. Zo werkte Haaland ook het tweeluik met Real Madrid af in de Champions League en speelde hij mee in de gelijke spelen in de Premier League tegen Nottingham Forest (2-2) en West Ham United (1-1). In maart speelde Manchester City ook nog de vijfde ronde van de FA Cup tegen Newcastle United, maar voor dat duel zat Haaland niet bij de selectie.

Op de persconferentie van de Noren vertelde bondscoach Stale Solbakken dat Haaland rust krijgt en er daarom niet bij is voor de wedstrijd tegen Oranje. Op 31 maart spelen de Noren ook een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. De verwachting is dat Haaland dan wel weer is aangesloten bij de spelersgroep. "We houden rekening met de vele belasting die Haaland in de afgelopen tijd heeft gehad. Voor alle partijen is het het best als hij nu rust krijgt", zo laat de trainer van de Noren weten.

Statistieken

Haaland is dit seizoen weer ouderwets op schot voor Manchester City. De 25-jarige centrumspits maakte in 43 officiële wedstrijden namens de club al dertig goals. Bij Noorwegen staat Haaland op een bizar aantal van 55 doelpunten in 48 interlands. Dat komt vooral door de met 11-1 gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië, waarin de spits vijf keer scoorde.