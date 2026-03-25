Bondscoach Ronald Koeman kon een jaar geleden nog bouwen op een selectie vol spelers die bij hun clubs meededen om de prijzen. Het Nederlands elftal draaide op spelers met vorm, vertrouwen en ritme. Een jaar later is het beeld compleet anders. Vrijwel alle sterkhouders van Oranje kampen met blessures, een vormcrisis of een bijrol bij hun club. En dat is een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Koeman moet zich serieus achter de oren krabben, want vertrouwen is momenteel bijzonder schaars in de Oranje-selectie. Sterker nog: het aantal spelers dat écht met een goed gevoel bij het Nederlands elftal aankomt, is op één hand te tellen. Bart Verbruggen, Jan-Paul van Hecke, Brian Brobbey, Donyell Malen en Quinten Timber lijken momenteel de weinigen die met vertrouwen rondlopen. De rest? Die komt terug van een blessure, worstelt met zijn vorm of speelt nauwelijks.

Pijnlijke situatie bij Oranje

Neem Virgil van Dijk en Cody Gakpo bij Liverpool. Vorig seizoen nog onaantastbare kampioenen, nu liggen ze regelmatig onder vuur. Of kijk naar Micky van de Ven en Xavi Simons, die in korte tijd van uitblinkers in een topcompetitie zijn veranderd in spelers die plots in de degradatiezorgen zitten. En dan is er nog Memphis Depay, de alltime topscorer die voor de goals moet zorgen. Sinds de zomer van 2025 ontbrak hij al in zeventien duels en staat de teller slechts op vijf goals.

Ook ervaren krachten als Wout Weghorst, Stefan de Vrij, Teun Koopmeiners en Nathan Aké bieden weinig houvast. Zij hebben bij hun clubs vrijwel nooit een basisplaats, maar staan bij Oranje nog altijd op de lijst van Koeman. Daarnaast zijn er spelers die dachten een mooie stap te maken in hun carrière, zoals Noa Lang, Tijjani Reijnders en Jorrel Hato. In de praktijk blijkt die stap voorlopig vooral te betekenen dat ze met grote regelmaat op de bank zitten.

Op papier lijkt Oranje nog steeds een selectie vol spelers uit Europese topcompetities te hebben. Maar wie iets verder kijkt, ziet dat het aantal spelers met ritme, vorm én vertrouwen verrassend klein is. Echte powerhouses die wekelijks het verschil maken bij hun club? Die zijn momenteel lastig te vinden. Al moet wel gezegd worden dat hoogstwaarschijnlijk Jurriën Timber en Frenkie de Jong (beiden nog geblesseerd) wél met vertrouwen richting het WK zullen gaan.

Teren op duel met Spanje

Normaal gesproken kun je nog zeggen dat het Nederlands elftal een soort resetknop is. Een andere omgeving, een ander shirt en spelers vinden ineens hun vorm terug. Alleen is dat bij Oranje inmiddels ook al een tijd niet meer vanzelfsprekend. Al bijna een jaar leeft het elftal op één écht sterke wedstrijd en een paar degelijke zeges tegen laagvliegers.

Veel mensen blijven zich blindstaren op dat spectaculaire duel met Spanje (3-3, verlies na penalty’s). Maar wie dat als bewijs ziet dat Oranje klaar is voor de wereldtop, kijkt met wel heel optimistische oogkleppen. Toch blijft Koeman hardop dromen van de wereldtitel. Ambitie is mooi. Maar met de huidige vorm van de selectie mag Oranje al heel blij zijn als het de kwartfinale haalt.