Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn al tien jaar gelukkig samen. Toch kan het er ook wel eens hard aan toe gaan tussen de handbalster en oud-voetballer. Beiden zijn enorm competitief en dat bleek ook tijdens een hardlooprondje van jaren geleden.

In de podcast Voetbal Volgens... worden Polman en Van der Vaart samen geïnterviewd door hun (schoon)vader Ramon van der Vaart en Edwin van Zaane. Ze doen een boekje open over hun fanatisme, die soms tot irritaties kan leiden. "We gingen een keertje samen een halfuurtje hardlopen", begint de 42-jarige Van der Vaart. "Dan kan ze me niet bijbenen."

Daar gaat de 33-jarige Polman meteen fel tegenin. "Nou dat is niet waar. Nu moet je effe normaal doen. dat was echt tien jaar geleden", zegt ze. "Ze schrok ervan", vervolgt haar vriend. Dat geeft Polman toe: "Ja, ik schrok er wel van. Ik was wel onder de indruk."

Ruzie

Van der Vaart legt vervolgens uit waar die felle reactie vandaan komt. "We hadden ook ruzie gehad die dag daarvoor, dus we wilden ook winnen." "Ja dat was echt heel kinderachtig", zegt Polman. "Maar het ging steeds harder en ik dacht: hij moet toch wel een keertje afhaken. Maar hij bleef bij en ik dacht: oh ik krijg het zwaar."

Hoewel Van der Vaart al in 2018 afscheid nam van zijn sportcarrière, was hij dus toch nog behoorlijk fit. "Ja, die voetballers maken best wel veel kilometers en wij kleine stukjes, maar niet heel lang", legt Polman uit. "En op een gegeven moment dacht ik: nou. En mijn ego... Ik dacht: dat ga ik niet doen, al moet ik hier neervallen maar ik zal en ga..."

'Super triest'

Het bleef een strijd tot de eindstreep. "En dan bij het hotel nog het laatste sprintje dat je toch eerder bent. Nou ja, super triest", vindt Polman. "En dan daarna gewoon heel normaal praten met elkaar. Niet laten merken dat je buiten adem bent", zegt Van der Vaart,

Ook met spelletjes of een potje padel zijn de twee competitief. "We zijn wel eens boos in slaap gevallen", zegt de handbalster. "Met m'n rug naar hem toe. Slaat nergens op, heel kinderachtig. Dat ik na een spelletje zo met m'n rug naar hem toe ga liggen." "Normaal vind ik dat niet erg, maar die rug die bracht weinig warmte", grapt Van der Vaart.