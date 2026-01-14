Ajax lijkt een bijzondere transfer binnenkort wereldkundig te maken. Maximilian Ibrahimovic gaat de overstap van AC Milan naar de Amsterdammers maken. De zoon van voetballegende Zlatan Ibrahimovic zorgt daarmee voor een fraaie stap, aangezien Zlatan begin deze eeuw ook voor Ajax speelde. Dat deed hij samen met onder meer Rafael van der Vaart en dat kan deze transfer wat pikant maken, zo zien Ellen Hoog en Naomi van As in hun Sportnieuws.nl-podcast. Daarbij kan Estavana Polman ook een rol spelen.

De veertigers Van der Vaart en Ibrahimovic lagen elkaar namelijk niet echt als medespelers. Dat kwam mede door een overtreding die de Zweed ooit maakte in een interland tegen Nederland op Van der Vaart, maar mogelijk ook met Sylvie Meis. De vroegere vrouw van Van der Vaart speelde naar verluidt een rol in de rel en bekoelde relatie tussen beide spelers.

Pikante reünie

Meer dan twintig jaar later lijkt een pikante reünie dus in de maak. Er keert een Ibrahimovic terug bij Ajax, maar er speelt al een Van der Vaart bij de Amsterdammers. Damián, de zoon van Rafael, debuteerde enkele maanden geleden bij Jong Ajax en staat binnenkort mogelijk samen op het veld met de Zweed. Ex-tophockeysters Hoog en Van As spreken van een 'pikante transfer'. "Die lagen elkaar niet", weet Hoog nog van papa Ibrahimovic en papa Van der Vaart.

"Dat waren niet elkaars grote fans. Sterker nog, ze lagen zo in de clinch dat het management van Zlatan zei: 'Zlatan moet weg, want hij wordt beperkt door Van der Vaart, of Van der Vaart moet weg. De keuze is aan jullie bij Ajax.' Toen heeft Ajax voor Van der Vaart gekozen en is Zlatan door de voordeur vertrokken", reconstrueert Hoog. Van As: "De achterdeur is niks voor Zlatan. Give him podium."

Rol voor Estavana Polman

Kan dat oud zeer beide zonen nog parten spelen? "Ik hoop voor die jongens dat ze het beter met elkaar kunnen vinden dan hun vaders", zegt Hoog. "Wel leuk: dat ze samen naast elkaar op de tribunes gaan zitten op De Toekomst. Estavana (Polman, de partner van Van der Vaart, red.) in het midden, zij bemiddelt wel."

Van As ziet het al helemaal voor zich hoe Polman de vrede bewaakt. "No Zlatan, Rafael be nice be nice! Hij meende het allemaal niet zo vroeger. Hij is gewoon een heel aardige gozer als je op de tribunes met hem zit, heel aardig."

De huurtransfer is nog niet wereldkundig, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Naar verluidt heeft Ajax ook een optie tot koop bedongen en kan hem uiteindelijk dus ook definitief inlijven.

Luister de podcast

