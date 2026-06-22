Estavana Polman stopte recentelijk als handbalster en dus vragen velen zich af wat de 33-jarige de komende tijd gaat doen. Het handbalicoon gaat weer in Nederland wonen en veel mensen zien haar graag een rol op televisie krijgen. Zelf zou ze een specifiek programma wel overwegen.

Polman verscheen al geregeld op televisie. Eerder deze maand schoof ze aan bij Eva Jinek. Daarnaast was ze ook geregeld te zien in programma's als De Oranjezomer. Ook maakte ze enkele jaren geleden een succesvol tv-debuut bij het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit.

In Beter Laat Dan Nooit begeleidde ze onder meer Henny Huisman en Frits Barend op reis naar Azië. Volgens velen was dat een geslaagd tv-debuut voor Polman, die zelf met veel plezier terugdenkt aan die periode. "Ik vond het programma echt te gek, echt geweldig. Met de mannen en crew heb ik bijna wekelijks nog contact", vertelt ze aan De Telegraaf.

Een soortgelijk programma zou Polman in de toekomst wel zien zitten. "Als zoiets op mijn pad zou komen, ga ik daar zeker over nadenken. Ik vond dat echt gaaf en was echt een ervaring rijker."

Rafael van der Vaart ziet het zitten

Polmans partner Rafael van der Vaart vertelde vorige maand aan Sportnieuws.nl dat hij hoopt op een terugkeer van de show. Polman zou volgens de ex-topvoetballer uitstekend bij het programma passen. "Ik hoop echt dat dat terugkomt, want dat zou ze zo weer doen", voorspelde hij destijds.

Verhuizing naar Nederland

Momenteel lijkt een televisiecarrière echter geen topprioriteit voor Polman, die middenin een verhuizing zit met Van der Vaart en haar dochtertje Jesslynn. Ze keren spoedig terug naar Nederland nadat Polman jarenlang in Roemenië woonde vanwege haar handbalcarrière. "Voor nu effe niks, goed over dingen nadenken, kijken wat mijn volgende stap is en kijken wat ik echt leuk vind. Dat is vooral het allerbelangrijkste", stelt Polman.

De voorbije maanden van Polman waren behoorlijk druk. Ze sloot eind mei haar succesvolle topsportcarrière af bij Rapid Bucuresti en werd daar in haar afscheidswedstrijd veelvuldig in het zonnetje gezet. Daarnaast kost de verhuizing uiteraard ook veel tijd, zeker omdat Van der Vaart als analist bij de NOS voortdurend op de beeldbuis te zien is.

Opvallend is wel dat Polman en Van der Vaart hun intrede doen in een huis waar ze op voorhand nog nooit binnen waren geweest. "Je moet op een gegeven moment keuzes maken, we konden niet elke keer heen en weer. We hebben natuurlijk alle foto's gehad. We zijn heel blij, kijken er naar uit en het is bijna zo ver om echt naar Nederland te verhuizen. Dat is voor ons heel erg fijn", vertelde de wereldkampioene van 2019 in hetzelfde interview.

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