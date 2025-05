Estavana Polman steelt de show in verrassende outfit: 'Vertrouw je lichaam'

Estavana Polman liet haar handbaloutfit even in de kast hangen en verscheen op Instagram in een strakke fitnesslook, iets wat haar volgers zeker konden waarderen. De complimenten stromen binnen in de reacties.

"Vertrouw op je lichaam," delen de handbalster en JDH Europe bij de foto's waarop Polman straalt in de fitness-outfit. Polman is sinds een poosje ambassadeur van het sportmerk. In de reacties kan de vrouw van Rafael van der Vaart rekenen op complimenten voor deze 'nieuwe' look. Alhoewel sommige mensen er even aan moeten wennen. "Die witte sokken vind ik niks," schrijft een volger.

Wedstrijd Damian van der Vaart

Of de handbalster überhaupt tijd heeft om naar de reacties te kijken, is nog maar de vraag. Hoewel ze dit weekend geen handbalverplichtingen had, speelde stiefzoon Damian van der Vaart zaterdag met Ajax Onder-19 een wedstrijd tegen PEC Zwolle Onder-19 en was daarin goed voor maar liefst twee doelpunten en een assist.

Trotse stiefmoeder Polman deelde op Instagram een video in haar verhaal, waarop vanaf de tribune op sportcomplex De Toekomst te zien is hoe Van der Vaart junior net buiten het zestienmetergebied de bal achter de doelman van PEC Zwolle schiet. Of Polman de beelden zelf gemaakt heeft en bij de wedstrijd aanwezig was, is onduidelijk.

Emotionele ploeggenote is handbalicoon Estavana Polman de baas: 'Het zit er eindelijk op' Het seizoen van Estavana Polman bij Rapid Bucuresti zit erop. Bij de handbalsters overheerst het gevoel dat ze het 'beter hadden kunnen doen', maar desondanks is één van de speelsters van Rapid Bucuresti in de prijzen gevallen.

Goed nieuws

De handbalsters van TeamNL kregen afgelopen week goed nieuws toen de loting voor de groepsfase van het WK handbal bekend werd gemaakt. De vrouwen spelen in de groepsfase in Nederland en Duitsland tegen Oostenrijk, Egypte en Argentinië. Het WK handbal wordt van 26 november tot en met 14 december gehouden. Een goede loting volgens de bondscoach.

'Behoorlijk goede loting' voor tophandbalster Estavana Polman en collega's voor WK in eigen land De Nederlandse handbaldames kennen de tegenstanders voor de eerste groepsfase van het WK in eigen land en Duitsland. Estavana Polman en co werden bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch gekoppeld aan Oostenrijk, Argentinië en Egypte.

"Ik denk dat het een behoorlijk goede loting voor ons was. Op dit moment lijkt Oostenrijk de sterkste van onze drie tegenstanders. Ze hebben een vrij jong en interessant team, waarvoor we respect moeten hebben. Maar toch denk ik dat we een goede kans maken om alle wedstrijden in de groep te winnen", sprak bondscoach Henrik Signell in Den Bosch.