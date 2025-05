'Behoorlijk goede loting' voor tophandbalster Estavana Polman en collega's voor WK in eigen land

De Nederlandse handbaldames kennen de tegenstanders voor de eerste groepsfase van het WK in eigen land en Duitsland. Estavana Polman en co werden bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch gekoppeld aan Oostenrijk, Argentinië en Egypte.

Er doen 32 landen uit vijf continenten mee aan het 27e WK handbal. Bij de loting werden acht groepen van vier landen geformeerd. Oranje is ingedeeld in Groep E en speelt de groepswedstrijden in Rotterdam Ahoy. De eerste drie uit elke poule gaan door naar de hoofdronde, die uit vier groepen bestaat. De eerste twee uit die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales.

Tophandbalster Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere tijd met landgenote Voor Estavana Polman en Rinka Duijndam zit het handbalseizoen er na afgelopen weekend op, maar dat betekent ook dat er een einde komt aan een bijzondere periode voor het Nederlandse duo van Rapid Bucuresti. Voor de keepster was het namelijk haar allerlaatste duel voor de Roemeense club.

"Ik denk dat het een behoorlijk goede loting voor ons was. Op dit moment lijkt Oostenrijk de sterkste van onze drie tegenstanders. Ze hebben een vrij jong en interessant team, waarvoor we respect moeten hebben. Maar toch denk ik dat we een goede kans maken om alle wedstrijden in de groep te winnen", sprak bondscoach Henrik Signell in Den Bosch.

Wereldkampioen in 2019

Oranje won na het goud op het WK van 2019 geen medailles meer op de grote toernooien. De handbalsters eindigden op het vorige WK (2023) als vijfde en behaalden de afgelopen drie EK's de zesde plaats. De ploeg strandde op de Olympische Spelen van Parijs in de kwartfinales.

Handbalicoon Estavana Polman gaat groots avontuur aan in Verenigde Staten: 'Dat zijn echt leuke dingen' Tophandbalster Estavana Polman woont in Roemenië, komt nog geregeld in Nederland én is binnenkort ook in de Verenigde Staten te bewonderen. Het 32-jarige handbalicoon is samen met andere sterspelers namelijk gevraagd voor een bijzonder project en de partner van Rafael van der Vaart zag dat wel zitten.

Polman terug bij Oranje

Polman was in Frankrijk nog van de partij, onder de oude bondscoach Per Johansson. Nadat Signell besloot te verjongen, ontbrak de routinier op het EK in Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije. Daar werden de Nederlandse handbalsters zesde.

Teruggekeerde Estavana Polman straalt bij Oranje: 'Ik heb echt genoten' Estavana Polman is teruggekeerd bij de Nederlandse handbaldames. De 32-jarige vedette maakt haar rentree in het team, nadat bondscoach Henrik Signell haar vorig jaar niet opriep voor het EK handbal. Ze zag haar ploeg met 33-31 winnen van topland Denemarken. Na afloop vertelde ze hoe ze haar rentree heeft beleefd.

Na een verzoeningsgesprek met Signell keerde Polman begin dit jaar terug in Oranje. "De inhoud ga ik natuurlijk niet op tafel leggen, maar het was gewoon prima. Heel relaxt", blikte Polman terug voor de camera van Sportnieuws.nl. "We kijken niet meer terug op het verleden en alleen maar vooruit. Ik ben gewoon heel blij dat ik er nu weer bij ben en het oranje shirt aan kan trekken. Daar geniet ik oprecht van."

"Ik heb écht genoten. In het begin wel een beetje trillende beentjes, maar daarna wel gewoon weer lekker. En blij, blij dat ik er weer ben", glunderde Polman, die ook werd toegezongen. "Dat is altijd fijn, geeft een goed gevoel. Ik vind het lekker om er weer bij te zijn", herhaalt ze.