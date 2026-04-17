Ex-topjudoka Dennis van der Geest is vrijdag onder het mes gegaan. De presentator en oud-topsporter heeft een operatie aan zijn heup laten doen, waardoor hij straks weer 'hip en happening is'.

Van der Geest deelt op zijn Instagram een foto terwijl hij in een operatie-outfit in het ziekenhuisbed ligt. De oud-topsporter gaat onder het mes voor zijn heup in het Ziekenhuis de Gelderse Vallei. Wat hij precies aan zijn heup heeft, maakt hij niet bekend. De in Haarlem geboren Van der Geest heeft in ieder geval vertrouwen in een goede afloop en vertelt dat hij straks weer 'hip en happening' is.

Collega Gordon kan het niet laten om een grapje te maken onder de post van Van der Geest. Onder de foto reageert de presentator: 'Er was nog wel heup voor je'. Een opmerking waar veel volgers van de ex-judoka om kunnen lachen.

Carrière Van der Geest

De 51-jarige Van der Geest maakte in zijn actieve carrière furore als judoka. De Haarlemmer komt uit een echte judo-familie aangezien zijn vader Cor van der Geest zijn coach was en ook zijn broer Elroy een bekend judoka was. Van der Geest werd van 1995 tot 2004 telkens Nederlands kampioen in zijn gewichtsklasse. Van der Geest was actief in de klasse boven de 95 kilo.

Van der Geest beleefde de twee absolute hoogtepunten van zijn carrière in 2004 en in 2005. Tijdens de Olympische Spelen in Athene in 2004 werd de Haarlemmer derde en pakte hij een bronzen medaille. Vier jaar later werd hij echter in de eerste ronde al uitgeschakeld. In 2005 werd Van der Geest wereldkampioen judo in de open klasse door het WK in het Egyptische Caïro te winnen.

Na zijn actieve carrière als sporter kreeg Van der Geest verschillende rollen in de TV-wereld aangeboden. Zo presenteerde hij meerdere programma's en was hij ook te horen als stemacteur in films. Daarnaast startte Van der Geest ook een DJ-carrière die hem onder andere naar de Ziggo Dome bracht in 2013. Daar mocht hij optreden tijdens de concertreeks van Gerard Joling.