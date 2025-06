Voormalig topjudoka Dennis van der Geest (49) is tegenwoordig televisiepresentator. In die rol speurt hij naar onrecht. De wereldkampioen van 2005 (open klasse) maakt zich in de nieuwste aflevering van zijn programma erg druk over groot leed. 'Stop die zwendel!'

In het programma Bureau Onrecht van RTL gaat Van der Geest op pad met ene Laura, die twee hondjes heeft gekocht van het ras pomeriaan ( dwergkeeshond). Daarvoor legde ze 2.350 euro neer bij de fokkers.

Laura kreeg allerlei documentatie mee naar huis. Na een bezoek aan de dierenarts bleken die van weinig waarde te zijn: de hondjes zijn helemaal geen pomerianen. De documenten zijn vervalst, inclusief nepstempel van een andere dierenarts.

Zwendel

Van der Geest komt in actie. Hij gaat de gangen na van de fokkers en stuit op een grote zwendel. Buitenlandse honden worden in Nederland aan de man gebracht als dure rashonden. Fokker Carmen, die deze nepperds aan Paula had verkocht, wil niks toegeven. Ze blijft beweren dat het wel om echte rashonden gaat.

Zelfs als de imposante Van der Geest haar confronteert met zijn bewijzen houdt ze voet bij stuk. "Er klopt niks van, jij weet dat, ik weet dat. Ik geef jou nu de kans om met [Laura] tot een goede oplossing te komen", aldus Van der Geest.

Geld

Van der Geest blijft de fokkers bestoken en na een tijdje zwichten ze dan toch. "Stop hiermee, stop met deze zwendel", bijt Van der Geest toe. Uiteindelijk besluit Carmen om 1.750 euro terug te geven aan Paula en ook belooft ze te kappen met mensen bedonderen.

Zoon

Van der Geest en zijn vrouw Zaina hebben drie kinderen. Zoon Bjorn gaat binnenk"ort uit huis. "Die jongen is twintig, het is volstrekt normaal dat hij op eigen benen staat", zegt Van der Geest tegen Libelle.

"Bovendien verhuist hij niet bepaald naar de andere kant van het land. Hij woont nog steeds dichtbij én geeft judoles op onze sportschool, een familiebedrijf. Ik mag dus zeker niet klagen, ik ben gewoon erg beschermend. ijn vader heeft het appartement voor Bjørn geregeld en beide zoons werken op onze sportschool."