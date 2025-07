Een interview van Daniëlle van de Donk na de EK-uitschakeling werd door goede vriendin Lieke Martens onthaald met een gevecht tegen de tranen. De voormalig topvoetbalster van de Oranje Leeuwinnen had het moeilijk met het naderende afscheid van de middenvelder.

Van de Donk (33) moest zichtbaar moeite doen om haar tranen te bedwingen bij het interview bij de NOS. Ze stond als een van de eerste de Nederlandse media te woord nadat zij met de Oranje Leeuwinnen een trieste aftocht beleefde op het EK. Al na drie duels zit het avontuur voor haar erop. Hoewel ze tijdens het interview het woord afscheid niet letterlijk liet vallen, ging het er wel veel over. "Het volgende eindtoernooi ben ik er niet bij hoor", lachte ze als een boer met kiespijn. Maar ze hield ook de deur op een kier.

'Ze verdient gewoon een mooi afscheid'

Wat Van de Donk duidelijk liet merken, is dat ze in haar hoofd nog niet klaar is om afscheid te nemen van het voetbal op topniveau. Iets dat Martens ook opviel. "Ze is een vriendin van mij, natuurlijk raakt mij dit ook. Ik spreek haar veel en ze verdient gewoon een mooi afscheid. Ze is er zeker al mee bezig, maar ik hoop dat ze er even mee wacht." Presentator Gert van 't Hof ziet dat Martens het moeilijk heeft en schakelt snel naar mede-analist Leonne Stentler. "Maar ze houdt toch nog een deurtje open, of niet?", vraagt hij haar.

'Ik zou er veel voor over hebben'

En terwijl Stentler het woord overneemt, blaast Martens zichtbaar een hoop emotie weg en glimlacht ze door haar tranen heen terwijl ze zich herpakt. "Ik hoop dat Arjan Veurink (de nieuwe bondscoach, opvolger van Andries Jonker na het EK, red.) een paar belletjes gaat plegen", vindt Stentler. "Ik zou er veel voor over hebben." Van 't Hof oppert dat het WK over twee jaar is en dat 'te doen' moet zijn voor Van de Donk. "Als ze fit blijft... Dan geloof ik er wel in", is Martens het met hem eens.