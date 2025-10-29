De Welshe voetballer Aaron Ramsey is beland in een nachtmerrie. Sinds begin deze maand is een dierbaar iemand voor hem verdwenen. Via sociale media roept de oud-voetballer van onder meer Arsenal en Juventus om hulp.

Ramsey maakte dit jaar de overstap van Cardiff City naar UNAM Pumas in Mexico. Maar spelen op het hoogste niveau deed de inmiddels 34-jarige middenvelder nauwelijks. Zijn statistieken: zes potjes en één goal. De grote reden voor zijn afwezigheid is de vermissing van zijn hond Halo. De viervoeter is sinds begin oktober onvindbaar. Hij heeft inmiddels een beloning van 20.000 dollar (omgerekend 17.000 euro) uitgeloofd voor degene die zijn hond vindt.

Wanhopige Ramsey op zoek naar hulp

Het instagram-account van Ramsey (en zijn vrouw) staat inmiddels vol met foto's van zijn hond Halo. "Help ons alsjeblieft Halo te vinden. Hij is verdwaald", schreef de voetballer op 13 oktober bij een foto van de beagle op Instagram. "We willen onze hond terug", smeekte hij. En: "Als je nieuws hebt over onze Halo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Er zal een grote beloning zijn om haar te vinden. We bidden allemaal dat ze in orde is en snel weer bij ons kan zijn."

Halo is voor het laatst gezien in Dolores Hidalgo, in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato. Daar werd hij tijdelijk in een lokaal asiel ondergebracht. Ramsey en zijn vrouw Colleen hebben heel wat uit de kast getrokken om hun viervoeter terug te vinden. Zo plaatsen ze dus massaal berichten op sociale media, maar zijn er ook Mexicaanse inwoners die verkleed gaan als levende flyer. Daarop staat informatie over Halo.

Gemiste wedstrijden