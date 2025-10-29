Lil Doekoe maakte in rap tempo naam Nederland. De supporter van PEC Zwolle met het Downsyndroom werd vorig jaar bekend toen hij op ESPN een interview gaf met toenmalig trainer Johnny Jansen. Maar met zijn nieuwste video heeft hij zelfs rapper Drake en diens miljoenen volgers bereikt.

Terug naar begin 2024. In het kader van Bijzondere Matchday vroeg PEC Zwolle aandacht voor het G-voetbal. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Luuk Zwiers, inmiddels beter bekend als Lil Doekoe, maakte daarbij een spectaculaire entree als rechterhand van trainer Jansen. Met handgebaren (lees: gang sings) en een hele hoop enthousiasme ging hij al snel viraal. Een video van hem werd meer dan 30 miljoen keer bekeken op Instagram.

Terugkeer Lil Doekoe

Een tijdlang verdween Lil Doekoe van het grote podium, tot afgelopen zaterdag. Hij maakte tegen NEC (2-2) zijn rentree op het veld. Een ander kapsel, dezelfde maniertjes. Ook dit keer pikte de camera van ESPN het op. De kijkcijfers: 1,5 miljoen. Maar wat volgde was dat een nog grotere vis met de video aan de haal ging. Niemand minder dan rapper Drake, die liefst 142 miljoen volgers heeft op Instagram.

De Canadees gebruikte het als video om de 2-2 van 'zijn' Toronto Blue Jays in de World Series van de MLB te vieren. Die ploeg maakte afgelopen nacht gelijk tegen Los Angeles Dodgers in de grote finale van het honkbalseizoen. Dat gebeurde op vijandig gebied. De Blue Jays wonnen met 6-2 en trokken de stand gelijk in de best-of-seven-serie. Woensdag staat wedstrijd vijf op het programma, opnieuw in Los Angeles. Eerder deze serie zorgden Toronto en LA al voor een opzienbarend record:

'Hij wordt steeds beroemder'

De Stentor sprak met de vader van het sociale media-fenomeen. "J e beleeft iedere keer wat met die knul. Hij wordt steeds beroemder", zei vader Frank Zwiers lachend. "Als ik met Luuk in Zwolle over straat loop, moeten we zeker een keer of tien met mensen op de foto. Al die jonge gasten kennen hem." Ook buiten Zwolle valt hij inmiddels op. Dat zal alleen maar toenemen nu Drake de video heeft gedeeld.

