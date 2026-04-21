Humberto Tan is een gerespecteerd gezicht op televisie. Via zijn jarenlange werk voor diverse sportprogramma's is hij nu al een tijdje talkshowhost. Maar het RTL Tonight waar hij presenteert, is uitgelopen op een flop en wordt in de zomer omgegooid. Zijn collega Renze Klamer krijgt er van Tan flink van langs.

RTL wilde op de late avond de strijd aangaan met onder meer Vandaag Inside (SBS) en Pauw & De Wit (NPO) en kondigde met veel bombarie de eigen talkshow RTL Tonight aan. Maar nog geen jaar verder is de pijnlijke conclusie dat de inzet van Tan en collega Beau van Erven Dorens voor niks is geweest. De omroep trekt de stekker uit het huidige format en schuift voormalig presentator Renze Klamer weer naar voren, tot woede van Tan.

'Waarom stap je er in?'

In de podcast Lightless Lounge van Nikkie de Jager en Wes van Os haalt Tan hard uit naar zijn collega, die eerder uit onvrede uit het programma stapte omdat hij het maar niks vond. "Natuurlijk kun je het oneens zijn met het programma", zegt Tan in het volledige duistere decor van de speciale podcast. "Maar stap er dan niet in. Punt. Stap er dan niet in. Waarom stap je er in?", is hij duidelijk.

'Dat is heel raar'

Volgens de voormalig sportpresentator had Klamer 'dit allemaal kunnen voorzien' en wist hij waar hij aan begon, zeker omdat hij in het voortraject kon meepraten, meedenken en meebeslissen. "En dan zeg je tijdens de rit ineens adios. Dat is heel raar. Ik probeer zo weinig mogelijk over anderen te praten en daarom gaf ik zelf het voorbeeld van Parijs (toen Tan tijdens de Olympische Spelen in 2024 een eigen talkshow had op RTL, red.). Zo zou ik het doen."

Uit de woorden van Tan klinkt wrok door, valt De Jager op. "Nu krijgt hij (Renze Klamer, red.) de show, dat moet klagen", zegt ze over het RTL-gezicht dat na de zomer in een nieuw format zijn eigen talkshow weer terugkrijgt. "Natuurlijk knaagt het", reageert Tan. "Loyaliteit wordt bestraft, natuurlijk voelt dat zo. Beau (zijn collega-presentator Beau van Erven Dorens, red.) zitten wat dat betreft op één lijn."

'Jankerds'

Intussen is er een moeilijke werksfeer ontstaan achter de schermen en worden Tan en Van Erven Dorens uitgemaakt voor 'jankerds'. "Maar wij hebben het volgehouden, op verzoek van de zender. Hoe we er uit gaan komen (met Renze en de zender, red.) gaan we de komende maanden zien. We gaan er over praten." Op 12 juni is de laatste uitzending van RTL Tonight.