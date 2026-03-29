Jammerlijk nieuws voor onder meer Erben Wennemars. De voormalig topschaatser is wekelijks op zondagavond op televisie te zien, maar aan die periode komt mogelijk een eind. Het programma RTL Tonight, dat enorm veel kritiek kreeg, krijgt namelijk te maken met heftige hervormingen.

RTL Tonight gaat namelijk stoppen met het huidige format, zo verzekert het Algemeen Dagblad zondagmiddag. Het programma werd met veel bombarie aangekondigd en begon eind augustus met de eerste uitzending, maar bleek al snel gedoemd te mislukken. Concurrenten op hetzelfde tijdstip scoorden veel hogere kijkcijfers en er was veel kritiek op de programma-opzet.

Wennemars was er elke zondagavond bij en het is onduidelijk of hij nog een rol krijgt in het nieuwe format. RTL Tonight gaat nog tot en met de zomer door in de huidige vorm en er is geen reden om aan te nemen dat de voormalig topschaatser daarvoor zijn gezicht al niet meer laat zien. Deze zondag is er gewoon weer een uitzending.

Hervormingen in de zomer

Volgens het AD wordt het RTL 4-programma na de zomer 'omgebouwd' tot een nieuwe avondshow. Dan zou Renze Klamer weer een hoofdrol krijgen. Hij vertrok in november juist bij RTL Tonight omdat hij zich niet in de opzet kon vinden. Het is nog onduidelijk hoe de huidige presentatoren Beau van Erven Dorens, Humberto Tan en Leonie ter Braak betrokken worden bij het nieuwe format.

Ook veel te zien bij de NOS

RTL Tonight is niet de enige werkzaamheid op televisie van Wennemars. Hij wordt door de NOS veelvuldig ingezet als analist bij grote toernooien. Zo was hij aanwezig op de Olympische Spelen, samen met Ireen Wüst, Irene Schouten en Mark Tuitert. Ook heeft hij een column in het Algemeen Dagblad.

Wennemars zelf ook veelbesproken

Niet alleen de uiterst teleurstellende kijkcijfers van RTL Tonight zijn veelbesproken, ook de tv-optredens van Wennemars zijn dat. Tijdens de Olympische Spelen ging zijn gedrag op de tribunes tijdens ritten van zoon Joep Wennemars viraal en werd er 'schande' gesproken van de emoties die hij daar toonde. In de schaatswereld en bij de kijkers thuis is zijn mening juist graag gehoord en behoort hij tot de vaste ploeg van de NOS.