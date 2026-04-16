Ex-sportpresentator Humberto Tan vertelde recentelijk weer gelukkig in de liefde te zijn. Toen was de zestigjarige Tan nog geheimzinnig over zijn nieuwe vriendin, maar nieuwe foto's bevestigen de geruchten dat het gaat om een oud-collega en televisiemaker. Zij is veel jonger dan Tan.

De voormalig presentator van onder meer Eredivisie Live, Studio Sport en talkshows VTBL en Humberto à Paris tijdens de Olympische Zomerspelen, was tot 2023 gelukkig samen met Ineke Geenen. Ze waren nooit getrouwd, maar waren wel bijna dertig jaar samen. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren: Isa, Julia en Benjamin. De afgelopen drie jaar was Tan single nadat ze in goede harmonie uit elkaar gingen, maar inmiddels heeft hij de liefde weer gevonden.

'Intense kus'

Het roddelblad Story maakte foto's in Amsterdam van Tan (60) en zijn nieuwe liefde. Naar wat blijkt: het is de 24 jaar jongere regisseur Elise Roodenburg, die dus 36 jaar oud is. De liefde spat er op de foto's vanaf, zag ook de bekende fotograaf Story, Edwin Smulders. 'De twee kwamen zeer verliefd over en zonder het besef van omstanders, greep Humberto, bij zijn geparkeerde auto, Elise liefdevol bij haar gezicht om haar intens te kussen. Na dit romantische tafereel stapten ze in en reden ze weg', schrijft Story op basis van de ooggetuige.

Samen documentaire gemaakt in Suriname

Met Roodenburg maakte Tan drie jaar geleden de documentaire 'De jacht op de Jaguar' op Videoland, waarin hij naar zijn geboorteland Suriname ging. 'Het was tijdens die opnames dat de vonk oversprong tussen Humberto en Elise, pijnlijk genoeg enige tijd voordat de presentator zijn breuk met ooit grote liefde Ineke Geenen bekendmaakte', schrijft Story op basis van eigen informatie.

Tan keerde in 2024 weer even terug op tv als presentator van een sportprogramma. Samen met Frank Evenblij, schaatsicoon Irene Schouten en voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester werkten ze op de Olympische Spelen in Parijs. Daarna werd hij het vaste gezicht van RTL Tonight, de talkshow die inmiddels als mislukt mag worden verklaard. Op 12 juni is de laatste aflevering.