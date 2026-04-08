Ex-tophockeyster Ellen Hoog heeft er een bijzonder paasweekend op zitten. Ze bezocht het werk van haar man bij de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool. Maar daar liep ze ook een opvallende oude bekende tegen het lijf. Het verhaal zorgt voor een geschokte reactie van haar oud-teamgenoot Naomi van As.

In de podcast van Sportnieuws.nl vertelt Hoog over haar uitstapje. "Ik ben naar Manchester City - Liverpool geweest. Dat was ongelooflijk leuk. Kelvin (de Lang, red.) werkt daar nu twee maanden dus we gingen daar even langs met de kids. Dus überhaupt de weg daar naartoe was al leuk."

Hoog ging met haar kinderen Bowie en Sev met het openbaar vervoer naar het stadion. De meiden hadden allebei een shirt aan van Manchester City, de club waar hun vader werkt. De Lang vertrok dit jaar bij Ajax en is nu director of emerging talent bij City. "We stapten een overvolle tram in en die stond helemaal vol met Liverpool-fans", vertelt Hoog.

Heel gemoedelijk

"Maar het was heel gemoedelijk allemaal hoor." Volgens de tweevoudig olympisch kampioene is de rivaliteit tussen voetbalsupporters in Engeland heel anders dan in Nederland. "Het is veel gemoedelijker, de straffen zijn ook veel hoger", zegt ze. "Hoezo kan dat daar wel?", vraagt Van As zich af. "Want je zit natuurlijk hartstikke dicht op het veld daar ook. Dat zou hier niet kunnen. Om de haverklap staat er weer iemand op het veld met z'n vuurpijl."

City won zaterdag de kwartfinale van de FA Cup. "Het was een vette wedstrijd. Gewoon 4-0 voor City", vervolgt Hoog. "Het niveau is zo hoog, echt een genot om naar te kijken." "Maar ook leuk dat je even hebt gezien waar Kel werkt en hoe de sfeer is", merkt Van As op. "Heb je ook nog collega's ontmoet?", vraagt ze zich af.

Pikante ontmoeting

Op dat moment herinnert Hoog zich een pikante ontmoeting. "Eén collega van hem was chef de mission van Engeland in Rio." Van As reageert geschokt. "Dus die vroeg aan Kel van: 'Heeft zij gesport? Want ze komt me bekend voor.' Vind ik al best wel knap als je chef de mission van Engeland bent", vertelt Van As. Vervolgens vertelde De Lang dat Hoog als hockeyster op de Olympische Spelen was.

Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 speelden de Nederlandse hockeysters tegen Groot-Brittanië in de finale, maar grepen daar naast het goud. "Toen zei die: 'Ja het was niet helemaal terecht dat jullie verloren'", vertelt Hoog over de chef de mission van de tegenstander. Nederland had het volgens hem verdiend om te winnen en daar is de oud-hockeyster het helemaal mee eens. "Zij waren denk ik vier keer in de cirkel geweest", zegt ze over het Britse team. "Het is dus niet onterecht, want wij hadden gewoon verloren", haakt Van As in. "Maar als je het veldspel bekijkt waren wij gewoon beter."

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.