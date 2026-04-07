Het was een emotioneel moment bij de huldiging van PSV in het eigen Philips Stadion. De schaal werd uitgereikt aan het team en dat gebeurt altijd met een overhandiging aan de aanvoerder. Onder luid gejuich ging de geblesseerde Jerdy Schouten op krukken naar het podium , waar hij de schaal kreeg. Hij reageerde daarna kort: "Het was een rollercoaster."

Dinsdag bij de huldiging van PSV mocht hij als eerst de schaal ontvangen uit handen van de KNVB. Dat werd uiteraard een emotioneel moment voor de aanvoerder die er voor langere tijd uitligt. Door teamgenoten werd hij het podium opgetild, waar hij van Mark van Bommel de schaal kreeg. In een vol Philips Stadion gooide hij de schaal de lucht in, waarna een groot feest losbarstte.

Reactie Jerdy Schouten

Voor het eerst na het grote drama reageert Schouten op zijn blessure. "Het is een beetje dubbel, maar vandaag ga ik genieten. Het is een fantastisch seizoen geweest en daar mogen we trots op zijn." Hoe het ook gebeurde: Schouten kreeg de schaal in zijn handen op het podium. Hij liep op krukken die kant op en werd door zijn team omhoog getild.

Het was een bijzonder moment voor Schouten, die een zware tijd tegemoet gaat. "Het was een rollercoaster, ik wist gelijk dat het mis was. Ik zat erdoorheen en was gebroken. Maar ik weet dat ik er niks aan kan doen, kijk vooruit en hoop zo gauw mogelijk weer in dit mooie stadion te voetballen", vertelt hij. Ook deelt hij hoeveel steun hij kreeg van zijn teamgenoten. "De jongens zijn er voor me geweest, dat waardeer ik heel erg."

'Mijn dochtertje'

Maar de grootste steun haalt hij toch uit zijn gezin, vertelt hij. "Ik heb natuurlijk steun aan mijn vrouw en mijn kind. Mijn dochtertje die dan toch een glimlach op mijn gezicht tovert terwijl die van heel diep moet komen", vertelt hij met een lach op zijn gezicht. Straks gaat hij met de groep de platte kar op, voor de rest van de huldiging. "Ik probeer van het feest te genieten. Het is niet dat ik bijna terugbreng, dus een drankje extra maakt niet zoveel uit. Dat doe ik lekker gewoon, ik ga feestvieren met de jongens. Voor vandaag helpt het, morgen val ik misschien in een donker gat", besluit de pechvogel van PSV.

Feest met selectie

De selectie van PSV was ook zeer ontdaan door het wegvallen van hun aanvoerder en direct werd alles in werking gesteld om hem toch bij het feest te krijgen. Joey Veerman zou hem hoogstpersoonlijk de platte kar optillen, vertelde hij. Gelukkig kan Schouten wel deelnemen aan alle festiviteiten. Op het besloten feest dat PSV zondag en maandag had, was Schouten op krukken van de partij.

PSV wordt vandaag, dinsdag 7 april, gehuldigd door de fans in de stad Eindhoven. Na de festiviteiten in het Philips Stadion gaat de selectie de platte kar op en gaan ze door de stad naar het Stadhuisplein, waar ze uiteindelijk nogmaals gehuldigd gaan worden.