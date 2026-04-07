Het bezoek van Sylvie Meis aan haar zoon Damián van der Vaart bij Jong Ajax is uitgelopen op een enorme deceptie. De ex-vrouw van Rafael van der Vaart zat samen met de nieuwe vriendin van 'Raf' op de tribune bij Vitesse - Jong Ajax en zag hun zoon nauwelijks spelen. Wel kon Meis haar genegenheid voor Polman weer eens etaleren.

Voormalig topmodel en presentatrice Meis kon tijdens de paasdagen even vrijaf nemen van haar verplichtingen in Duitsland en een bezoekje brengen aan Nederland om zo haar zoon weer eens te zien. Damián van der Vaart voetbalt bij Jong Ajax, maar moet het de laatste weken vooral doen met een handvol minuten als invaller. Uit bij Vitesse, op een speciale plek voor 'stiefmoeder' Polman, ging het helemaal mis.

Bijzondere plek voor Polman

Jong Ajax, de nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie, was ook niet opgewassen tegen de Arnhemse topploeg. Arnhem is de stad van Polman, want daar groeide ze op en is ze nog altijd verliefd op de hoofdstad van Gelderland. Zo werd het een soort mini-familiereünie op de tribunes van het Gelredome, want ook Damians oom van moeders kant was erbij tijdens de keiharde 6-1 nederlaag tegen Vitesse.

Selfie met hartje

Bijna was de hele reis naar Arnhem voor niks geweest voor Meis, want haar zoon viel pas in de laatste tien minuten in. Toen was de score wel al 5-1. Alleen in blessuretijd maakte invaller Marschalk nog de 6-1 voor Vitesse, dat Jong Ajax weer terug naar Amsterdam stuurde. Meis (47) en Polman (33) zaten hoog op de tribune en plaatsten een selfie samen, waar Meis een hartje bij schreef. Van der Vaart senior was er zelf ook bij in Arnhem. Hij moest voor het stadion met wat fans op de foto.

Veel liefde en waardering voor Polman

Meis heeft al meermaals aangegeven heel veel waardering en liefde te voelen voor de Nederlandse tophandbalster. Zij hebben met z'n allen, met vader Rafael, de zorgen over Damián en over dochter Jesslynn, die Polman kreeg met Van der Vaart. De goede omgang tussen de drie 'volwassenen' wordt door alle partijen als prettig en respectvol ervaren en zodoende konden ze dus ook samen naar de voetbalwedstrijd van Damián kijken.