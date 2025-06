Erben Wennemars is al jaren gestopt als topschaatser, maar werkt zich nog bijna dagelijks flink in het zweet. Toch zijn er ook momenten waarop hij toekijkt hoe anderen hun sport beoefenen. Wennemars bezocht afgelopen weekend een van de grootste sportevenementen van Nederland en keek daar zijn ogen uit.

Wennemars was van de partij bij de TT van Assen en zag daar van dichtbij de motorcoureurs met gigantisch hoge snelheden over het circuit razen. Hij zal daar enigszins jaloers van zin geworden, want als hij op het ijs hun snelheid had gehaald dan had hij natuurlijk nooit een schaatswedstrijd verloren.

Topschaatsers Joep Wennemars en Suzanne Schulting moedigen landgenoot aan tijdens 'familie-uitje' In plaats van op het ijs stonden Joep Wennemars en Suzanne Schulting dit weekend langs het asfalt. De topschaatsers waren samen met Joep zijn broer Niels en vader Erben Wennemars aanwezig bij de TT van Assen. Het werd een sportief familie-uitje waarbij vooral landgenoot Collin Veijer op veel support kon rekenen van de schaatsfamilie.

'Magie' in Assen

De oud-topschaatser genoot in ieder geval enorm van het racegeweld. "De magie van de TT van Assen. Het blijft een unieke belevenis. Het begint al op de snelweg, waar het verkeer langzaam verandert in een stoet van motoren. Steeds meer bikers halen ons in, de ronkende motoen en het opzwepende geluid kondigen aan dat het weer tijd is voor hét motorspektakel van het jaar", schrijft Wennemars op zijn Instagram.

Wennemars geeft aan de TT volgend jaar opnieuw te willen bezoeken en komt lofuitingen tekort voor het evenement: "De TT blijft betoverend. Een feest van herkenning, bewondering en verbondenheid."

Collin Veijer

Wennemars had naar eigen zeggen dit jaar een extra reden om de race te bezoeken. Dat had alles te maken met het feit dat Collin Veijer in de Moto2 van de partij was. "Onze streekgenoot, een bron van trots voor de regio en een leeftijdsgenoot van onze jongens. Voor Joep is er zelfs een gezamenlijke sponsor en Niels deelt met Collin de liefde voor snelheid op wielen."

Veijer kampte de afgelopen tijd met een zware armblessure, maar wist toch punten te pakken in zijn thuisrace. Tot bewondering van de oud-topschaatser. "Collin reed een dijk van een race. Na zijn blessure van een paar weken terug wist hij tóch punten te pakken."

Meer schaatsers van de partij in Assen

Wennemars was zeker niet de enige bekende persoon uit de schaatswereld die zijn gezicht liet zien in Assen. Zo waren ook zoon Joep en Suzanne Schulting aanwezig. De twee hebben sinds enige tijd een relatie. Team Essent was sowieos goed vertegenwoordigd, want ook Angel Daleman keek vanaf de tribunes naar al het motorgeweld.