In plaats van op het ijs stonden Joep Wennemars en Suzanne Schulting dit weekend langs het asfalt. De topschaatsers waren samen met Joep zijn broer Niels en vader Erben Wennemars aanwezig bij de TT van Assen. Het werd een sportief familie-uitje waarbij vooral landgenoot Collin Veijer op veel support kon rekenen van de schaatsfamilie.

Op Instagram liet Joep merken diep onder de indruk te zijn van de snelheid en het talent van Veijer. "Baas", schreef hij bij een video waarin de jonge Moto3-coureur op volle snelheid voorbij raast. Niet veel later werd duidelijk waarom: Veijer reed een sterke race, eindigde als veertiende en pakte daarmee 2 WK-punten. Landgenoot Zonta van den Goorbergh finishte als twaalfde en scoorde 4 punten.

Wereldkampioen Joep Wennemars kritisch na speciaal moment voor topschaatsers: 'Dat moet elk jaar zo zijn' Het leven lacht Joep Wennemars toe: de topschaatser is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter, verlengde zijn contract bij Team Essent én is samen met ploeggenote Suzanne Schulting gelukkig in de liefde. Wennemars hoopt die lijn door te trekken richting de Olympische Winterspelen van volgend jaar en wat dat betreft was het maandag een bijzondere dag voor de toprijder. Al had hij nog wel een puntje van kritiek.

Familie Wennemars geniet langs de baan

Langs de baan genoten Joep, Schulting en de rest van de familie zichtbaar van het motorspektakel. Joep deelde een groepsfoto met Veijer, broer Niels en Schulting na afloop van de indrukkende race van hun landgenoot. Later was ook te zien dat Joep met Veijer in gesprek ging om hem wat vragen te stellen over zijn optreden.

In een story van Schulting was ook schoonvader Erben te zien, die als sportliefhebber en trotse vader zichtbaar genoot van het dagje vol snelheid en zon. Samen met de rest van de familie liep hij door de paddock, waar ze duidelijk onder de indruk waren van alles wat zich achter de schermen van het MotoGP-circus afspeelt. De schaatsfamilie maakte er een compleet familie-uitje van, met volop support voor de Nederlandse coureurs.

Tekst loopt door onder afbeelding

i Suzanne Schulting, Joep Wennemars en broer Niels op de foto met motorcoureur Collin Veijer. ©Instagram

Sportfamilie Wennemars even in de rol van fan

Voor Joep en Schulting betekende het bezoek aan Assen een welkome afwisseling van hun intensieve trainingsritme. Joep is regerend wereldkampioen op de 1000 meter en werkt met Team Essent toe naar de Olympische Winterspelen van 2026. Schulting maakte dit jaar de overstap van shorttrack naar langebaan en zet alles op een succesvolle plaatsing via het OKT.

Broer Niels timmert intussen aan de weg in de wereld van Hyrox, waar hij fanatiek aan deelneemt en steeds meer aandacht trekt — inclusief een groeiend aantal fans. Vader Erben blijft als oud-kampioen en sportliefhebber nauw betrokken en doet zelf net zo hard mee. Samen trainen ze voor Hyrox-wedstrijden en stonden ze onlangs nog aan de start van het WK in Chicago.

Zoon van schaatsheld Erben Wennemars wordt toegejuicht door 'fangirls': 'Lekker Niels!' Niels Wennemars, broer van schaatskampioen Joep Wennemars en zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars, gaat lekker door met zijn hyrox-avonturen. Zaterdag won hij een evenement in Nederland. En daar kwamen zelfs fangirls op af.

TT Assen schrijft geschiedenis

De TT van Assen vierde dit weekend zijn honderdjarig jubileum en deed dat in stijl. Het motorsportevenement trok maar liefst 200.104 bezoekers, een nieuw record. De sfeer zat er het hele weekend goed in, met volle tribunes, rookfakkels, zomerse temperaturen en zelfs een bezoek van koning Willem-Alexander. De organisatie sprak van een historische editie, zowel qua publieke belangstelling als beleving op en rond het circuit.

Koning Willem-Alexander steelt de show bij TT Assen: 'Nog best flexibel in zo'n pak' Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op het TT Circuit in Assen de training in de Moto2-klasse afgevlagd. Hij was bij de sessie aanwezig ter ere van honderd jaar TT in Assen en maakte veel indruk. De majesteit kroop zelf ook nog even op de motor.

Ook op sportief vlak stelde de TT niet teleur. Marc Marquez was de grote man in de MotoGP: hij won zowel de sprintrace als de hoofdrace en verstevigde zijn koppositie in het WK. De Nederlandse inbreng in de Moto2, met sterke optredens van onder anderen Veijer en Van den Goorbergh, maakte het jubileumweekend voor het thuispubliek extra geslaagd. En voor Veijer was het dubbel feest: naast punten kreeg hij ook support van een stel topsporters langs de baan.