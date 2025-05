Ex-topschaatsster duikt op bij kampioensfeestje PSV, partner heeft verleden bij Eindhovense club

Het was de afgelopen dagen groot feest in Eindhoven: PSV werd kampioen. Dat moest natuurlijk worden gevierd en daar kwamen een aantal bekende koppen bij kijken.

Zo ook de voormalige Nederlandse topschaatsster Annamarie Thomas. Op Instagram plaatste zij een foto van de festiviteiten in Eindhoven. Wat blijkt, ze heeft de nodige connecties bij PSV. Ze is bevriend met een manager binnen de club en heeft een relatie met John de Jong, die voorheen technisch directeur was in het Philips Stadion.

Chantalle Schilder (vriendin PSV'er Joey Veerman) deelt eerste beelden van pasgeboren zoontje: 'Onze kampioen' Joey Veerman beleefde één van de mooiste weken uit zijn carrière. De middenvelder van PSV werd voor het weekend voor de tweede keer vader en werd zondag met PSV kampioen van Nederland. Zijn vriendin Chantalle Schilder deelt nu de eerste beelden van hun pasgeboren zoontje Jame.

Thomas maakte in de jaren negentig en begin 2000 furore in het Nederlandse schaatsen. Ze was specialiste op de middenafstanden en werd in 1996 twee keer wereldkampioene op de WK afstanden in Hamar. Thomas pakte goud op de 1000 en 1500 meter. Een jaar eerder won ze een bronzen medaille als allrounder.

In totaal deed Thomas ook drie keer mee aan de Olympische Spelen: in 1994 in het Noorse Lillehammer, in 1998 in Nagano (Japan) en in 2002 in het Amerikaanse Salt Lake City. Telkens viel ze net naast het podium, met drie vijfde plekken (1000, 1500 en 3000 meter).

Bekende gezichten op feestje PSV

Thomas was lang niet het enige bekende gezicht op de huldiging van PSV. Ook het nichtje van Peter Bosz was van de partij. Die is in tegenstelling tot de oud-schaatsster vooral bekend onder de jongeren. Joy Bosz is immers influencer en heeft een grote schare volgers en fans op Instagram en YouTube.

Bekend nichtje van Peter Bosz steelt de show bij huldiging PSV: 'Ik leg nu pas de link' Heel Eindhoven stond na zondag 16.30 uur op zijn kop. Toen had PSV de 26ste titel in de clubgeschiedenis na een zinderende ontknoping in de Eredivisie. Een dag na de 3-1 overwinning in Rotterdam op Sparta volgde de traditionele huldiging in de eigen stad. Daar stal het nichtje van PSV-trainer Peter Bosz de show.

Joy Bosz ging met haar oma, de moeder van Peter Bosz, mee en ging ook op de foto met haar oom. Ze heeft ook ooit een video gemaakt met de trainer van PSV, die destijds nog werkzaam was bij Ajax.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.