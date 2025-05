Bekend nichtje van Peter Bosz steelt de show bij huldiging PSV: 'Ik leg nu pas de link'

Heel Eindhoven stond na zondag 16.30 uur op zijn kop. Toen had PSV de 26ste titel in de clubgeschiedenis na een zinderende ontknoping in de Eredivisie. Een dag na de 3-1 overwinning in Rotterdam op Sparta volgde de traditionele huldiging in de eigen stad. Daar stal het nichtje van PSV-trainer Peter Bosz de show.

Waar haar oom ietwat houterig oogde op het grote podium in Eindhoven, schitterde zijn nichtje Joy achter de schermen. Op Instagram plaatste ze een reeks foto's van de huldiging. Zo ging ze op de foto met haar oma Tiny, de moeder van Peter Bosz. Ook een plaatje met de trainer van de kersvers kampioen kon uiteraard niet ontbreken.

Oma op de foto met Tillman en de schaal

Maar daar bleef het niet bij. Haar oma ging ook nog eens op de foto met de schaal én PSV-smaakmaker Malik Tillman. De post van Joy Bosz wordt met veel liefde ontvangen. 'Dit is top', reageert PSV-fan en YouTuber Robbie van de Graaf. 'Meid, wat leuk! Ik leg echt nu pas de link', schrijft iemand ander onder de foto's. Ook zijn er veel hartjesogen te zien.

Het nichtje van Bosz is influencer. Ze maakt al sinds haar elfde video's voor YouTube over beauty, fashion, reizen en lifestyle. Dat doet ze onder de naam BeautyNezz. Joys Bosz heeft meer dan 500.000 abonnees en ook op Instagram heeft ze meer dan een half miljoen volgers. Ze heeft ook ooit een video gemaakt met de trainer van PSV, die destijds nog werkzaam was bij Ajax.

Bewogen seizoen

Bosz werd vorig jaar bij zijn debuutseizoen voor PSV meteen kampioen - daar heeft Joy geen beelden van op sociale media. Dit seizoen leek hij wederom eenvoudig op weg naar de titel, nadat de Eindhovenaren in december een ruime voorsprong hadden op de rest van de Eredivisie. Maar die verdween als sneeuw voor de zon en na de 2-0 nederlaag in eigen huis tegen Ajax eind maart was de achterstand op de Amsterdammers negen punten.

Niemand geloofde meer in de titel voor PSV, al kwam die er nog wel na een krankzinnige ontknoping. Ajax won ineens geen wedstrijden meer en na de 2-2 van hen in Groningen kwam PSV op matchpoint. Die gaven ze op bezoek bij Sparta niet meer af, waardoor er gefeest kon worden mét Joy Bosz.

Peter Bosz glunderde na het kampioenschap. "Zo veel mensen op maandag op de been, dat is heel bijzonder", sprak hij bij de NOS over de huldiging. "Je ziet heel veel mensen, heel veel blije mensen en heel veel dankbare mensen. Dat zijn wij ook, want we hebben hun support nodig. Als je dat vandaag ziet, dat is geweldig."

