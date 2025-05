Ex-topschaatsster Irene Schouten beleeft gelukzalig moment na intense periode: 'Lekker knuffelen'

Voormalig topschaatsster Irene Schouten heeft enkele bewogen weken achter de rug. Ze leek dicht bij het opstarten van een eigen marathonteam, maar door die plannen moest een streep vanwege gezondheidsproblemen bij haar zoon Dirk.

Na haar vertrek bij Team Albert Heijn Zaanlander was Schouten samen met haar management bezig om een eigen ploeg op te richten. "Ons doel was om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van deze prachtige sport en uiteraard als team meedoen voor de overwinningen... Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten", liet ze onlangs weten.

"Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100 procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken."

Knuffelen met Dirk

Afgelopen weekeinde kon Schouten haar zinnen even verzetten. Via Instagram laat ze weten twee bruiloften te hebben gehad. Beelden daarvan deelt ze met witte hartjes op Instagram. 'Nu weer lekker knuffelen en een beetje studie', schrijft ze er ook bij. Op de laatste video is te zien hoe ze knuffelt en kust met haar zoontje van een half jaar oud.

In de reacties regent het liefdevolle berichten aan Schouten en zoon Dirk. De hartjes en hartjesogen zijn bijna niet op te tellen.

Steun vanuit de sportwereld

Schaatsicoon Marianne Timmer leeft mee met Schouten. 'We hadden Irene graag weer op het ijs gezien, maar dit pad is minstens zo belangrijk', schreef ze met een oranje hartje op LinkedIn.

Ook olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog hebben te doen met Schouten. "Dat is natuurlijk superverdrietig", constateerde laatstgenoemde in de podcast EN door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl. "Het feit dat ze dit moest laten gaan, dat is gewoon heel moeilijk. Ze had het graag gewild."

Van As, die getrouwd is met oud-schaatser Sven Kramer, wist er meer van. "Ze waren ook al best ver in het proces. Er stond eigenlijk al een team. En dan moet je dus alles stopzetten, iedereen gaan vertellen dat het niet doorgaat. Dat is best wel moeilijk."

Toch begrijpen de oud-hockeysters, zelf ook moeders, de keuze volledig. "Wat jij ook al zei: de gezondheid van je kind gaat voor alles. Nu kan ze lekker van hem genieten en al haar tijd aan hem besteden."