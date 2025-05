‘Superverdrietig’ nieuws Irene Schouten komt hard aan in sportwereld: ‘Ze waren al best ver’

Vorige week bracht schaatsster Irene Schouten naar buiten dat ze haar plannen voor een eigen marathonschaatsploeg heeft moeten stopzetten. De reden: de gezondheid van haar zoontje Dirk. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig topsporters Ellen Hoog en Naomi van As zichtbaar geraakt op het nieuws.

“Er was sprake van dat zij haar eigen marathonploeg zou oprichten. Dat plan heeft ze nu stopgezet, vanwege de gezondheid van haar zoontje”, vertelt Hoog in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast. “Dat is natuurlijk superverdrietig.”

Lastige beslissing

Volgens Hoog moet het een ontzettend moeilijke beslissing zijn geweest: “Tenminste, de beslissing zelf misschien niet, want je doet natuurlijk alles voor je kind. Maar het feit dat ze dit moest laten gaan, dat is gewoon heel moeilijk. Ze had het graag gewild.”

Van As vult aan: “Ze waren ook al best ver in het proces. Er stond eigenlijk al een team. En dan moet je dus alles stopzetten, iedereen gaan vertellen dat het niet doorgaat. Dat is best wel moeilijk.”

'Gezondheid van je kind gaat voorop'

Toch begrijpen de oud-hockeysters, zelf ook moeders, de keuze volledig. “Wat jij ook al zei: de gezondheid van je kind gaat voor alles. Nu kan ze lekker van hem genieten en al haar tijd aan hem besteden.”

Streep door de Spelen?

Dan stelt Hoog de grote vraag: “Staat er nu definitief een streep door de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026?” Van As antwoordt resoluut: “Dat denk ik wel. We zaten daar een tijd geleden al over te speculeren. Of ze misschien tóch nog zou gaan. We hadden het gehoopt…”

Ze vervolgt: “Fysiek had ze het wel gekund. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat wordt echt een lastig verhaal.”

Hoog concludeert: “Het is een groot gemis voor de schaatswereld. Dat was het eigenlijk al, maar nu helemaal. Gelukkig zien we ook weer nieuwe talenten opstaan. Toch is het sneu dat het op deze manier eindigt.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend.