Schaatsicoon Marianne Timmer leeft mee met Irene Schouten: 'Dit pad is minstens zo belangrijk'

Irene Schouten maakte onlangs met pijn in haar hart bekend geen marathonploeg te starten. Haar zoontje Dirk kampt met gezondheidsproblemen en dus verdient hij al haar aandacht. Schaatsicoon Marianne Timmer looft de beslissing van Schouten om een stapje terug te doen.

'Het leven laat zich niet volledig plannen', begint Timmer haar post op LinkedIn. Daar is Schouten een perfect voorbeeld van. Ze stopte met profschaatsen om zwanger te worden, beviel in december vorig jaar van zoon Dirk en keerde spoedig terug op het (marathon)ijs. Na een breuk met Team Albert Heijn Zaanlander leek Schouten op weg naar een eigen ploeg, alleen door die plannen moest een streep na het nieuws over haar kind.

Lof van Timmer voor Schouten

'Soms loopt het anders dan je had gepland en kiest het leven voor jou. Haar zoontje Dirk heeft nu haar volle aandacht nodig, vanwege gezondheidsproblemen', gaat Timmer verder. 'Een reminder: gezondheid is nooit vanzelfsprekend. Zelfs topsporters, getraind in controle en discipline, worden soms gedwongen los te laten. Alle kracht voor Irene in deze nieuwe fase', wenst Timmer. 'We hadden Irene graag weer op het ijs gezien, maar dit pad is minstens zo belangrijk', sluit ze af met een oranje hartje.

Noodgedwongen de stekker eruit

"De afgelopen maanden ben ik met mijn management bezig geweest met het opzetten van een eigen marathonploeg", schreef Schouten onlangs op sociale media. "Ons doel was om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van deze prachtige sport en uiteraard als team meedoen voor de overwinningen... Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten. Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100 procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken."

Schouten had al aanmeldingen voor haar ploeg. "Supervervelend voor iedereen die in dit fantastische project geloofde en er zoveel tijd in heeft gestoken: sponsors, technische staf, management en natuurlijk de schaatssters die ervoor gingen. Voor nu probeer ik vooral nog een team voor de meiden te vinden. Het zijn namelijk toppers."