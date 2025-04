Ex-toptennisster Serena Williams hint op terugkeer in de sport met bijzondere partner

Serena Williams is al enige tijd gestopt met tennis, maar maakt mogelijk binnenkort haar rentree. In haar nieuwste post op Instagram hint ze op een terugkeer. Ze benoemt een bijzonder persoon tot haar 'nieuwe dubbelpartner'.

De 43-jarige Amerikaanse stopte in 2022 met haar sport en wordt gezien als beste tennisster ooit. Na een gala-event van het tijdschrift TIME hintte Williams op een samenwerking tussen haar en turnster Simone Biles.

'Het hoogtepunt van mijn avond was de ontmoeting met mijn favoriete Avanger Scarlett Johansson. En natuurlijk de hereniging met mijn nieuwe dubbelpartner Simone Biles', schrijft de 23-voudig grandslamwinnaar onder een foto van de twee (voormalig) topsporters.

Lengteverschil

Opmerkelijk is het lengteverschil tussen de twee sporters, al is dat met de 1 meter 42 lange Biles eigenlijk altijd overduidelijk. Williams lijkt misschien een reuzin op de foto, terwijl ze 'slechts' een lengte van 1.75 meter heeft.

De twee kwamen elkaar tegen op een gala in New York. Beide sporters staat in de lijst van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld. De 28-jarige Biles reageerde onder de foto van Williams. 'Binnenkort te zien op een tennisbaan bij jou in de buurt', grapt de turnster.

Voormalig toptennisster Serena Williams heeft medelijden met oude rivale: 'Ik moet de hele tijd aan haar denken' Serena Williams en Maria Sharapova waren tijdens hun carrière niet de beste vriendinnen van elkaar, maar dat kan weleens gaan veranderen. De Amerikaanse verklaarde in een interview namelijk dat ze medelijden heeft met de Russische en dat komt allemaal door de dopingzaak rond toptennisser Jannik Sinner.

Naast Williams en Biles worden er enkele andere sporters benoemd door TIME Magazine. Philadelphia Eagles-quarterback Jalen Hurts, Franse zwemmer Léon Marchand en basketbalsters Breanna Stewart en Napheesa Collier behoren om verschillende redenen tot de prestigieuze lijst.

Simone Biles twijfelt

Waar Williams tot de beste tennissers ooit hoort, is Biles eenzelfde icoon voor de turnsport. De Amerikaanse won liefst zeven gouden medailles en pakte 23 (!) wereldtitels. Ze twijfelt nog over haar deelname aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Olympische sensatie twijfelt over deelname aan Spelen: 'Ik focus op fysiek en mentaal herstel' De Amerikaanse topturnster Simone Biles zorgde afgelopen zomer voor een sensatie op de Olympische Spelen in Parijs. Voor de 28-jarige zouden het zomaar eens haar laatste kunnen zijn geweest. "Ik geniet echt van mijn vrije tijd."

"Ik geniet echt van mijn vrije tijd, voordat ik zal beslissen of ik nog zal terugkeren naar de gymzaal", vertelde ze toen ze voor de vierde keer de Laureus Award voor beste sporter in ontvangst nam.

"Veel mensen denken dat de voorbereiding een jaar duurt, maar in werkelijkheid gaat het om de volledige vier jaar richting de eerstvolgende Olympische Spelen. Dat die in Los Angeles zijn is natuurlijk wel een spannend idee. Ik zal er ook zeker zijn: op de mat of in de tribunes."